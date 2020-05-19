Volkswagen'in Türkiye yatırımı yaşanan olaylar ve yoğun gündem nedeniyle unutulmuş durumdayken ortaya ilginç bir iddia atıldı. Türkiye Tohumcular Birliği Başkanı Savaş Akcan tarafından yapılan açıklamalarda Volkswagen'in üretim tesisini kurabilmesi için tam 4.000 dönümlük alan tahsisinin gerçekleştiği ifade edildi. Bu dikkat çeken iddia, Volkswagen'in Türkiye yatırımını yeniden gündeme getirdi.

Akcan'ın açıklamalarına göre Volkswagen için tesis edilen arazi Manisa'nın Muradiye ilçesinde yer alıyor. Üstelik iddialara göre bu arazinin yaklaşık 1.000 dönümlük bir bölümünün yıllık 500 milyon TL ciro yapan Muradiye Fidanlığı olduğu ifade ediliyor. Ayrıca yıllık 5 milyon fidan kapasitesi bulunan arazinin önce hazineye devredildiği ardından da Volkswagen'e tahsis edildiği söyleniyor.

Savaş Akcan tarafından yapılan açıklamalarda verimli bir tarım arazisinin üretim tesisi için Volkswagen'e verilmesine karşı oldukları ifade edildi. Tarım arazilerinin amaç dışı kullanımına izin verilmesini doğru bulmadıklarını ifade eden Akcan, arazilerin birer birer azalması sonucunda ülkemizde ekim dikim için yer kalmayacağını söylüyor.



