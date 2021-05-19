VoloConnect adlı uçan taksi uzun uçuşlara odaklanacak

Volocopter, beş yıl içinde sertifikasını almayı planladığı aracını görücüye çıkarttı. VoloConnect adlı araç hem daha uzun mesafeye insanları taşıyacak hem de daha uzun süre havada kalabilecek. Bu arada VoloConnect, henüz bilgisayar ortamında gösterilen bir uçan taksi modeli, yani henüz gerçeğe hayat uyarlanmadı.

Uçan taksi öncelikle yatay ve dikey uçuş modları arasında hızlı geçişler yapabilmek adına özel bir mekanizmaya sahip. Bu sistem, uçan taksinin tek şarjla 240 km/s'ye kadar havada kalmasını sağlıyor. 100 km kadar menzile sahip elektrikli hava aracı, dört kişi taşıma kapasitesine sahip olacak.

Şirket henüz gerçek boyutlu versiyon ile bir test yapılmadığını aktardı.