Ekonomi Volvo 2.1 milyon aracını servislere geri çağırdı

Volvo 2.1 milyon aracını servislere geri çağırdı

Ekonomi

Volvo 2.1 milyon aracını servislere geri çağırdı

Volvo, ön koltuk emniyet kemerlerindeki sorun nedeniyle 2.1 milyon aracını servislere geri çağırdı.

01 Temmuz 2020, Çarşamba 15:17 Son Güncelleme:
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İsveçli otomobil üreticisi Volvo, ön koltuk emniyet kemerlerinde problem olduğu gerekçesiyle 2 milyon 100 bin aracını geri çağırdı.

Volvo Sözcüsü Stefan Elfstrom, yaptığı yazılı açıklamada, dünya çapındaki 2 milyon 100 bin aracı geri çağırdıklarını bildirdi.

Elfstrom, araçların ön koltuklarında bulunan emniyet kemerlerinde bir çelik telin zayıfladığını tespit ettiklerini, bu telin değiştirilmesi gerektiğini kaydetti.

Özellikle 2006 ila 2019 yılları arasında üretilen araçlarda böyle bir sorun olduğunu vurgulayan Elfstrom, “Şimdiye kadar dünya genelinde yaptığımız en büyük geri çağırma. İleriye dönük problemi önlemek için böyle bir çağrı yaptık. Servislerimiz, araç sahiplerine mektup göndererek durumu bildirecekler.” ifadelerini kullandı.

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