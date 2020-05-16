Financial Times'ın (FT) küresel dijital konferansında konuşan Samuelsson, elektrikli araçlara artan ilginin salgın sonrasında artarak devam edeceğini öne sürdü.

Volvo CEO'su, "Elektrifikasyon daha da hızlı ilerleyecek. Biraz naif olacak ama sanırım birkaç ay sonra her şey normale dönecek ve müşterilerimiz dizel otomobiller almak için showroomlara geri dönecekler. Showroomlara giden müşteriler daha fazla elektrikli araba isteyecekler" ifadelerini kullandı.

İnsanların elektrikli araçlara daha fazla ilgi duyacağını söyleyen Samuelsson, hükümetlerin otomobil endüstrisinin toparlanması için verecekleri desteğin elektrikli araçlar gibi yeni teknolojilere odaklanması gerektiğini dile getirdi.

Büyük şehirlerde özel araçların pratik bir çözüm olmadığını söyleyen Volvo CEO'su daha esnek araç sahipliği modellinin uygulamaya geçirilmesi gerektiğini ifade etti. Samuelsson, esnek araç sahipliği modeline örnek olarak düşük maliyetli araç aboneliğini bir seçenek olarak sundu.

Samuelsson, ayrıca salgın kaynaklı kısıtlamalar altında yaşayan insanların e-ticarette deneyim kazandığını belirtti. Samuelsson, artan e-ticaret deneyiminin çevrimiçi araç satın almayı da teşvik edeceğini söyledi. Volvo CEO'su, çevrimiçi araç satışları ile ilgili olarak "Bence otomobil sattığımız ve dağıttığımız yerler değişecek. Zaten değişiyor ama şimdi daha hızlı değişecek" diye konuştu.