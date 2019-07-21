Volvo, yarım milyon aracını geri çağırdı
İsveçli otomobil devi Volvo’nun teknik bir sebepten ötürü dünya çapında yarım milyona yakın aracını geri çağırdığı aktarıldı
İsveç basınında yer alan haberlerde, İsveçli otomobil devi Volvo’nun bazı modellerinin motorlarındaki teknik bir sebepten ötürü dünya çapında yarım milyona yakın aracını geri çağırdığı aktarıldı.
İŞTE GERİ ÇAĞIRILAN MODELLER
Volvo Otomobil Basın Sorumlusu Stefan Elfström’e dayandırılan haberde, geri çağırılan modeller arasında V40, V60, V70, S80, XC60 ve XC90’ların olduğu belirtildi.