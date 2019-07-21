Volvo, yarım milyon aracını geri çağırdı

İsveçli otomobil devi Volvo’nun teknik bir sebepten ötürü dünya çapında yarım milyona yakın aracını geri çağırdığı aktarıldı

21 Temmuz 2019, Pazar 01:34
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Volvo, yarım milyon aracını geri çağırdı

İsveç basınında yer alan haberlerde, İsveçli otomobil devi Volvo’nun bazı modellerinin motorlarındaki teknik bir sebepten ötürü dünya çapında yarım milyona yakın aracını geri çağırdığı aktarıldı.

İŞTE GERİ ÇAĞIRILAN MODELLER

Volvo Otomobil Basın Sorumlusu Stefan Elfström’e dayandırılan haberde, geri çağırılan modeller arasında V40, V60, V70, S80, XC60 ve XC90’ların olduğu belirtildi.


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