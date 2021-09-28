Bilim & Teknoloji Volvo yedinci kez logosunu değiştirdi

Volvo yedinci kez logosunu değiştirdi

Bilim & Teknoloji

Volvo yedinci kez logosunu değiştirdi

Volvo, 97 yıllık tarihinde logosunu yedinci kez değiştirdi. Firma, yeni logosunun iki boyutlu olarak ilk kez Facebook üzerinden sundu.

28 Eylül 2021, Salı 09:16 Son Güncelleme:
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İsveç merkezli otomotiv üreticisi Volvo, logosunu yenilediğini duyurdu. Firmanın iki boyutlu yeni logosu, ilk olarak Facebook'ta gösterildi.

97 yıllık tarihindeki 7. logo değişimini yapan markanın logosundaki son değişiklik 2016 yılında yapılmıştı.

Yeni tasarımda, siyah rengin ön planda olması dikkat çekerken, önceki logolarda olduğu gibi daire ve ok figürü yer alıyor. Yeni iki boyutlu tasarımın, 1959'dan 1969'a kadar kullanılan logoya olan benzerliği fark ediliyor.

Öte yandan firma, yeni logosunun yeni araçlarda ne zaman kullanılacağına ilişkin henüz bir bilgi paylaşmadı.

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