Vücuduna sardığı esrar böyle ortaya çıktı! Çocuğu da yanındaydı...

Adana'da polis, Sarıçam ilçesindeki İncirlik park alanında bir otomobilden şüphelenip durdurdu.

Polis araçta bulunun Zeynep K. (34), eşi Ramazan K., 5 yaşlarındaki çocuklarını ve Serdar Ş.’yi otomobilden indirip arama yaptı.

Yapılan aramada otomobilde suç unsuru bulunamadı. Bunun üzerine hassas burunlu narkotik köpeği getirildi. Köpek yapılan aramada Zeynep K.’ya tepki verdi. Bu tepki üzerine kadın polis Zeynep K.’nın üzerini aradığında vücuduna sarılmış halde 7 pakette 2 kilo 385 gram esrar bulundu.

DİKKAT ÇEKMEMEK İÇİN BOL GİYİNMİŞ

Zeynep K.’nın sardığı esrarların belli olmaması için bol kıyafetler giydiği ve polisin dikkatini çekmemek için ailesiyle birlikte Adana’ya geldikleri anlaşıldı. Zanlılar sorgulanmak için emniyete getirilirken esrarlara el konuldu.

Adliyeye sevk edilirken Zeynep K.’nın 5 yaşındaki çocuğu da bırakacağı kimse olmadığı için kendisiyle birlikte adliyeye gitti. Kadının oğlunun yüzünü kapatmaya çalışması dikkat çekti.

Zanlılardan Ramazan K. tutuklanırken Zeynep K. adli kontrol şartıyla, Serdar Ş. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

İHA



