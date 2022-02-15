Türkiye Vücudunda sigara yanıkları olan Yağmur bebek öldü, annesi konuştu

Vücudunda sigara yanıkları olan Yağmur bebek öldü, annesi konuştu

Türkiye

Vücudunda sigara yanıkları olan Yağmur bebek öldü, annesi konuştu

İstanbul’da kemikleri kırılmış ve vücudunda sigara yanığı teşhis edilen Yağmur bebek öldü. Olayın ardından anne Merve Ö. tutuklandı, eşi ise adli kontrolle serbest kaldı.

15 Şubat 2022, Salı 13:44 Son Güncelleme:
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İstanbul’da doğumundan 10 gün sonra rahatsızlandığı iddiasıyla anne ve babası tarafından hastaneye götürülen ve yapılan doktor muayenesinde vücudunda sigara yanık izleri bulunup kemikleri kırık olduğu teşhis edilen Yağmur bebek doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

Çocuğunun ölümü sonrası eşiyle birlikte gözaltına alınan bebeğin annesinin verdiği ifade ise kan dondurdu. “Uyurken üzerine yatmış olabilirim kırıklar bu yüzden, yanıklar ise ısıtmaya çalıştığım sırada oluşmuş olabilir” diyen Merve Ö. tutuklanDI, eşi ise adli kontrolle serbest kaldı.

Bahçelievler Zafer Mahallesi’nde oturan Tekin ve Merve Ö. çiftinin 1 Ekim 2021’de çocukları dünyaya geldi. Bebeğe Yağmur adı verildi. Yağmur Bebek 20 Ekim’de rahatsızlandı. Çift bebeği Bakırköy Doktor Sadi Konuk Hastanesine götürdü.

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Doktorlar bebeği muayene edince dehşete düşüren durumla karşılaştı. 20 günlük Yağmur bebeğin kemiklerinde kırıklar vücudunda ise sigara kaynaklı olduğu öne sürülen yanıklar gördüler. Şiddet gördüğü iddia edilen bebek tedaviye alınırken, durum polise bildirildi.

Bahçelievler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri bebeğin anne ve babası hakkında savcılık talimatıyla işlem başlattı. Yağmur Bebek hastanede 4 aylık süren tedavi süreci ve doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı. Hayatını kaybeden minik bebeğin anne ve babası gözaltına alındı.

“UYURKEN ÜZERİNE YATMIŞIM OLABİLİRİM”

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen ve ifadesinde “Uyurken üzerine yatmışım, kemiği ondan kırılmıştır, yanıklarda ısıtmaya çalışırken yaşanmıştır” diyen anne Merve Ö.ile eşi Tekin Ö. “Aile yükümlülüğünden kaynaklanan sorumluluğu ihlal” suçundan adliyeye gönderildi. Merve Ö. tutuklanırken, ifadesin de bebeğinin kırıkları ve yanıkları hakkında bilgisi olmadığını söyleyen baba Tekin Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


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