Vücudundan soda şişesi çıkan genç konuştu: Duş alırken yanlışlıkla oldu
Karaman'da yaşanan ilginç olayda karın ağrısıyla Afganistan uyruklu gencin röntgen filminde kalın bağırsağında şişe olduğu ortaya çıktı. 27 yaşındaki Afgan genç, ifadesinde "Olay günü banyoda duş alırken yanlışlıkla bu olay gerçekleşti" dedi.
01 Temmuz 2020, Çarşamba 12:29 Son Güncelleme:
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Karaman'da geçtiğimiz gün yaşanan ilginç olayda, 27 yaşındaki Afgan A.E. karın ağrısı şikayetiyle hastaneye başvurmuş, çekilen röntgen filminde kalın bağırsağında şişe olduğu ortaya çıkmıştı. Afgan gencin ifadesinde, "Olay günü banyoda duş alırken yanlışlıkla bu olay gerçekleşti" dediği ortaya çıktı.
Şişe 1 saat süren ameliyatla çıkarıldı
Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, 28 Haziran Pazar gecesi gelen A.E., karın ağrısı şikayeti olduğunu söyledi. Bunun üzerine röntgen filmi çekilen gencin kalın bağırsağında şişe olduğu görüldü. Makattan girdiği belirlenen şişe, yaklaşık 1 saat süren ameliyatla çıkarıldı.
"Banyoda duş alırken yanlışlıkla gerçekleşti"
Hastanedeki tedavisinin ardından dün taburcu edilen A.E., polise verdiği ifadesinde, "Olay günü banyoda duş alırken yanlışlıkla bu olay gerçekleşti. Ben de Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdum. Yaşanan olaydan dolayı kimseden şikayetçi değilim" dedi.