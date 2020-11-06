Vücudunuz için en uygun duş jeline nasıl karar verebilirsiniz?

Cildin doğal pH dengesini korumalı

Cildimizin yüzeyinde cildi tüm dış etkilerden koruyan hidrolipid adı verilen bir tabaka bulunur. Bu tabakanın görevini etkin bir şekilde yapabilmesi için vücudumuzdaki pH değerinin 5.5 seviyelerinde olması gerekir. Ancak hava kirliliği, yanlış kozmetik ürün kullanımı, stres ve diğer dış etkenler nedeniyle bu seviye yükselebilir. pH seviyesinin bu yükselişi, kuruluk yaşanmasını tetikleyebilir. Bu nedenle kullanacağınız duş jelinin cildinizin doğal pH dengesini koruyucu özellikte olması oldukça önemlidir.

Cilt tipine uygun nemlendirmeli

Kuru yada yağlı ayırt etmeksizin her cilt neme ihtiyaç duyar ve eğer ihtiyaç duyulan bu nem karşılanmazsa ciltte kuruluk ve farklı cilt problemleri görülebilir. İstenmeyen bu görüntülerin oluşumunu önlemek için nemlendirme özelliği olan bir duş jeli kullanmanız gerekir. Böylelikle her uygulamada cildiniz yumuşak ve parlak görünümünü koruyabilir.

Dermatolojik testleri yapılmış olmalı

Özellikle hassas cilt yapısına sahip bireylerin herhangi bir cilt bakım ürünü alırken çok daha özenli olmaları önerilir. Bu durum duş jeli için de geçerlidir. Kullanılacak duş jelinin dermatolojik olarak test edilmiş ve onaylanmış olması önem arz eder. Bu anlamda tercihinizi güvenilir bir markadan yana kullanmanız hem içinizi rahatlatabilir hem de etkili sonuçlar almanızı kolaylaştırabilir.

Tüm bu özellikleri sağlayan Yeni Sanex Dermo Duş Jelleri artık Türkiye’de ve sadece Migros’larda!

3 ayrı varyanttan oluşan Sanex Dermo Duş Jelleri dermatolojik olarak test edilmiştir, cildinizin doğal pH dengesini korur ve cildinizi nemlendirir. Hassas ciltler için dermatolojik olarak test edilen Sanex Dermo Micellar Duş Jeli, özel formülü sayesinde cildinizi nazikçe temizler ve nemlendirir. Normal ve kuru ciltler için hazırlanmış içeriği ile Sanex Dermo Hydrating Duş Jeli, cildinizin koruyucu bariyerini nemlendirir ve doğal pH dengesini korur. Normal ciltler için ise Sanex Dermo Protector duş jeli cildin günlük nem bakımını sağlar.





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