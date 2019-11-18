Vücudunuzun toksinlerle dolu olduğunu gösteren işaretler

Her gün duş almanıza rağmen gün içerisinde terliyorsanız bu durumun nedeni vücudunuzda biriken toksinler olabilir.

Spor yapmadığınız halde gün içerisinde kendinizi sürekli yorgun hissediyorsanız ve kas- eklem ağrılarınız varsa bu durumun nedeni vücudunuzda biriken toksinler olabilir.

Kendinizi spor salonuna itmediyseniz veya fiziksel olarak yorucu bir çalışma yapmadıysanız, ancak hala kas ve eklem ağrınız varsa, toksin birikmesinin nedeni olabilir.

Deri vücudumuzdaki en büyük organdır ve genellikle kirlenmeye maruz kalır. Ayrıca, şampuan, saç kremi, sabun ve kullandığımız losyonlar gibi ürünler zararlı kimyasallar içerebilir. Çok fazla toksik kimyasal maddeye maruz kalmak sivilce , döküntü ve egzama gibi semptomlara yol açabilir .

Bir yandan, toksin oluşumu kendinizi yorgun hissetmenizi sağlar, diğer yandan sorunları daha da kötüleştirir, uykunuzu bozabilir. Vücuttaki yüksek miktardaki toksinler uyku kontrol hormonu Cortisol hormonunun seviyesinin bozulmasına neden olabilir ve böylece uykunuzu olumsuz yönde etkiler.

Ağız kokusu genellikle sindirim sorunlarının bir belirtisidir . Sindirim sisteminizin yediğiniz her şeyi sindirmek için mücadele etmesi gerektiğinde ortaya çıkar. Ancak, karaciğeriniz biriken tüm toksinleri temizlemek için mücadele ettiğinde sindirim problemleri de oluşabilir. Bu sorunu çözmenin tek yolu toksinlerden kurtulmak.



