Vücut çatlaklarından kurtulma yolları

Hızlı kilo alıp verme ya da gebelik nedeniyle oluşan çatlaklar hemen hemen her kadının kabusu. Vücudumuzda oluşmuş olan çatlaklardan tam anlamıyla kurtulamasak da engelliyici ve önleyici çözümlerimiz var. İşte size çatlak görünümünü en aza indirgeyecek yöntemler:- Yenilenen teknoloji ile ameliyat gerektirmeyen basit cerrahi müdahalelerle çatlak görünümünden kurtulabilirsiniz.- Soğuk su veya buz ile her gün düzenli olarak çatlak olan bölgelere kompres yapmak çatlakların giderilmesinde etkili bir diğer yöntem.- Selülit savar detoks içecekler yine aynı zamanda vücuttaki çatlak ve lekelenmeler için de kullanılabilir.- Bol sıvı tüketmek ve spor yapmak çatlakları onarma da oldukça başarılı bir diğer yöntem.- Piyasada bulunan ve etkinliği kanıtlanmış çatlak kremleri ile birlikte sabah akşam yapacağınız masajlar da oradaki kas ve hücreleri harekete geçirir ve de derinin eski haline dönmesi için yardımcı olur.