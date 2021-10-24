Vücut geliştirmeci Jennifer Hernandez 58 yaşında hayatını kaybetti
ABD'li sporcu Jennifer Hernandez'den kötü haber geldi. 58 yaşındaki sporcu nedeni henüz açıklanmayan bir sebeple hayatını kaybetti.
24 Ekim 2021, Pazar 17:44 Son Güncelleme:
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Ünlü kadın vücut geliştirme sporcusu Jennifer Hernandez'den üzücü haber geldi. Hernandez'in 58 yaşında hayatını kaybettiği açıklandı.
Denis James tarafından verilen acı haberde ünlü ismin ölüm nedeni belirtilmedi. Jennifer Hernandez en son Tampa Pro 2021'de yarışmıştı.
2005'ten beri vücut gelitirme sporuyla ilgilenen Hernandez, pozitif ve iyimser kişiliğinin yanı sıra sağlıklı yaşam tarzıyla tanınıyordu.
Haber Global
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