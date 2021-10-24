Diğer Sporlar Vücut geliştirmeci Jennifer Hernandez 58 yaşında hayatını kaybetti

Vücut geliştirmeci Jennifer Hernandez 58 yaşında hayatını kaybetti

Diğer Sporlar

Vücut geliştirmeci Jennifer Hernandez 58 yaşında hayatını kaybetti

ABD'li sporcu Jennifer Hernandez'den kötü haber geldi. 58 yaşındaki sporcu nedeni henüz açıklanmayan bir sebeple hayatını kaybetti.

24 Ekim 2021, Pazar 17:44 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Ünlü kadın vücut geliştirme sporcusu Jennifer Hernandez'den üzücü haber geldi. Hernandez'in 58 yaşında hayatını kaybettiği açıklandı.

Denis James tarafından verilen acı haberde ünlü ismin ölüm nedeni belirtilmedi. Jennifer Hernandez en son Tampa Pro 2021'de yarışmıştı.

2005'ten beri vücut gelitirme sporuyla ilgilenen Hernandez, pozitif ve iyimser kişiliğinin yanı sıra sağlıklı yaşam tarzıyla tanınıyordu.

Haber Global

BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Zehra Güneş: Trafikte korna çalan, kalp yapan çok insan oluyor