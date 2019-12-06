Vücut şeklimiz sağlığımız hakkında ne söylüyor?

Elma tipi vücut





Tipik olarak elma gövdesi şeklinde olan kadınlar orta kalınlıkta bir bele sahiptir ve kiloları olması gerekenin üzerindedir.





Bununla birlikte, vücudun üst kısmından kilo kaybetmek kalça veya uyluktan daha kolay olsa da, belinize veya göbeğinize fazladan yağ taşımak sağlığınız için ayrıca kötü olabilir.





Araştırmalar elma tipi vücuda sahip kadınların kalp hastalığı, kanser ve şeker hastalığından şikayetçi olma ihtimalinin yüksek olduğunu buldu.





Bununla mücadele etmek için uzmanlar, karbonhidratları (beyaz ekmek ve hamur işleri gibi) kesmenizi, tatlıya ihtiyacınız varsa yalnızca bitter çikolata tüketmenizi ve yemeklerinizi tavuk, hindi veya balık gibi protein ağırlıklı bileşenlerin çevresine dayandırmanızı öneriyor.





Yüzme, bisiklet, koşu ve ağırlık kaldırma antrenmanı gibi kardiyo egzersizler de doktorlar tarafından özellikle tavsiye ediliyor.

Armut tipi vücut

Armut şeklinde bir vücut yapısı, ince kol ve omuzlara sahip olma eğilimindedir. Kütlesel ağırlıklarını uylukları, kalçaları ve kalçaları üzerinde taşır. Ayrıca alt karın çevresinde küçük bir miktar yağ torbası bulunabilir.





Neyse ki, bu bölgeler yağ için “güvenli bir depolama” sağlar ve karaciğer veya kalp gibi organlara zarar vermez. Dolayısıyla bu da kalp krizi, felç ve diyabet riskini azaltır.

Ancak armutların varisli damarlara ve dejeneratif diz ve eklem hastalıklarına karşı dikkatli olması gerekir. Bu bölgelerdeki ekstra ağırlık damarlara baskı uygulayabilir, dizler ile eklemlerin daha hızlı aşınmasına neden olabilir.





Armut tipi vücut ayrıca kadınlara PMS dönemlerinde daha fazla acı verebilir.

Sonuç olarak, armut tipi vücuda sahip kadınların çok fazla yağ tüketmemeleri, bunun yerine buğday ekmeği, tahıl gevreği, fasulye ve mercimek gibi yiyecekleri tercih etmeleri önerilir.





Bu tür vücut yapısına sahip kadınlar ayrıca günde en az 30 dakika egzersiz yapmaya çalışmalı ve aerobik aktiviteye özellikle dikkat ederek kalça ve uyluklarını özellikle hareket halinde tutmalıdır.





Kum saati vücut





Vücudu kum saati şeklinde olanlar en kıskanılacak vücut şekillerinden birine sahiptir ve kilo alsalar bile vücutları her bölgesine eşit ağırlık sağlama eğilimindedir. Büyük bir büst, geniş kalçalar ve küçük bir bel... Daha ne istenir?





Bilim adamları kum saati şeklindeki kadınların hayatta daha verimli olduklarına ve depresyondan daha az etkilendiklerine inanıyor.





Ancak bu durum, tam anlamıyla sağlıklı oldukları anlamına gelmez. Çünkü sahip olunan büyük göğüslerin ağırlığı boyun, omuz ve sırt boyunca ağrılara neden olarak egzersiz yapmayı zorlaştırabilir.





Tüm vücut şekilleri gibi, kum saati tipi bir dış görünüşe sahip kişiler de sağlıklı kalmak için işlenmiş yiyecekleri, şekeri ve kafeini sınırlamalıdır. Ayrıca avokado, somon, fındık, tohum ve zeytinyağından elde edilen sağlıklı yağları benimsemeleri gerekir.





Tahta tipi vücut





Bu vücut şekli küçük kalçalara, küçük göğüslere ve neredeyse eşit bir göğüs ve bel çevresine sahiptir.





Yukarıdan aşağıya kadar vücut şekli dümdüz inen bu kadınlar genellikle kolaylıkla kilo verebilir ve kalp hastalığı, diyabet ve göğüs kanseri riski diğerlerine göre daha düşüktür.





Bununla birlikte, bazen adet döngüsünün bozulmasına sebep olan östrojen düzeyleri düşüktür, bu da gebe kalmayı zorlaştırabilir.





Hormonu doğal olarak güçlendirmek için ince figürlü olanlar keten tohumu, soya ve çilek ve şeftali gibi meyveler tüketebilirler.











