Vücut Tipine Uygun Yazlık Elbise Seçimi

Yılın en sevdiğimiz dönemi geldi. Yaz mevsimine girmeden yaz alışverişi yapma vakti! Alışverişe çıkmadan önce vücut tipinizi tanımanız ve size en uygun kıyafet modelini seçmeniz çok önemli. Size yakışacak yazlık elbise modeli hangisidir? Vücut tipine uygun yazlık elbise nasıl seçilir? Elbiseler ve vücut tipleri hakkında pek çok şey öğreneceğiniz yazımıza buyurun, keyifli okumalar!





Farklı Vücut Tipleri ve Elbise Seçimi

Her kadın birbirinden farklı ve eşsizdir. Kadınların sahip olduğu pek çok vücut tipi vardır ve her biri kendine has özellikler barındırır. Farklı vücut formlarına yakışan kıyafetleri bulmak için dikkat edilmesi gereken birkaç unsur vardır. Kadınlar, yazlık elbise seçimi yaparken dikkat edilmesi gereken noktaları bilirse, etkileyici ve şık görünmeleri de an meselesidir.

Vücudunuzdan hoşlanmıyor musunuz? Geniş omuzlar, geniş kalçalar ya da çok ince bir beli problem mi ediyorsunuz? Bunların hiçbiri önemli değil, çünkü siz her halinizle güzelsiniz. Elbise bel bölgesine tam mı oturmalı? Bol elbise giymek, vücut kusurlarını gizlemek anlamına mı gelir? Yazımızı okuduktan sonra vücudunuzu tanıyacak, doğru kıyafet seçmeyi öğrenecek ve en güzel yazlık elbise modelleri ile yaza damganızı vuracaksınız!

Her Vücut Tipi İçin Doğru Kıyafet Vardır

Doğru kıyafete karar verebilmek için yapmanız gereken ilk şey, bedeninizi tanımaktır. Vücut tipinizi belirleyerek kıyafet seçmek, size sandığınızdan çok daha fazla yardımcı olacaktır. Kusur olarak nitelendirdiğiniz özellikleri belirlemenizin ardından sıra bu kusurları hangi elbise modeli ile gizlemeniz gerektiğine geliyor. Unutmayın; bol elbise ile vücudunuzu gizlemek ya da dar elbise ile öne çıkarmak istediğiniz bölgelere dikkat çekmeniz her zaman doğru bir yöntem değildir. Vücut tipleri nelerdir ve hangi vücut tipi için hangi elbise modeli tercih edilmelidir? Gelin birlikte en yaygın üç vücut tipini inceleyelim:

Armut Tipi Beden : Armut tipi bedende omuzlar vücudun alt bölümüne oranla daha dardır. Kalça, vücudun kalanına göre geniştir, göğüs ve bel bölgesi ise vücuda oranla genelde daha küçüktür. Armut vücut tipi pek çok kadında vardır ve kıyafet seçimini zorlaştıran bir beden tipidir. Armut tipi vücuda sahip kadınlar yazlık elbise modeline karar verirken, dikkatleri omuz bölgesine çekmeyecek seçimler yapmalıdır. Bu tarz bir vücut tipine sahipseniz straplez elbise modelleri ile dikkatleri omuz bölgesinden uzaklaştırıp farklı bölgelere çekebilirsiniz. Bununla birlikte omuzu daha geniş gösterecek halter yaka yazlık elbiseler ile bohem yazlık elbiseleri de tercih edebilirsiniz. Otantik ve etnik duruşu, salaş görünümüyle dikkat çeken bu yazlık elbiseler hem yaz atmosferine çok yakışacak hem de size istediğiniz şık görünümü verecektir.

Elma Tipi Beden: Elma beden tipinde armut bedenin aksine üst kısım daha geniştir. Omuzlar geniş, göğüsler büyük, bel bölgesi düz ve bacaklar da incedir. Elma tipi beden, yukarıdan aşağı doğru küçülen bir vücut tipi olarak tanımlanabilir. Elma tipi vücuda sahip bir kadının elbise seçerken dikkat etmesi gereken birkaç püf nokta vardır. Bu beden tipinde bacak ve göğüs bölgelerine dikkat çekilmeli ve bel bölgesi olabildiğince arka planda tutulmalıdır. Mini yazlık elbiseler, bacak dekolteli yazlık uzun elbise ve göğüs dekolteli salaş yazlık elbiseler çok doğru seçimler olacaktır. Bandito'nun rengarenk ve birbirinden şık yazlık elbise modelleri ile her kadın her bedende güzel!

Kum Saati Tipi Beden: Kum saati tipi beden, orantılı ve ideal vücut tiplerindendir. Kalça ve omuzların oranı eşittir. Göğüsler normal boyutta, bel ise incedir. Vücudun tamamı orantılı hatlara sahiptir. Bu tarz vücut ölçülerine sahip kadınlar için elbise seçimi daha kolaydır.

Kum saati vücut tipine sahip kadınların kıyafet konusunda özgür olduğunu söyleyebiliriz. Bu vücut tipine sahip hanımlar tarafından göğüs dekolteli elbise modelleri sıklıkla tercih edilir. Bel bölgesine dikkat çekecek dar elbiseler ya da göbek dekolteli elbiseler de yaz aylarına çok yakışacak, şık seçimler olacaktır. Salaş yazlık elbise, yaz gecelerine çok yakışacak uzun yazlık elbise ya da dilediğiniz yazlık elbise modellerinden biri ile bulunduğunuz ortamı güzelleştirebilirsiniz!