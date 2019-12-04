Vücut tipinize uygun çanta seçmenin 5 yolu

Çanta, bir kadının olmazsa olmaz aksesuarlarından biridir. Bir buluşmaya veya davete katılacağımız zaman, hazırlanmak için saatlerimizi harcayabiliriz. Her bir detaya büyük önem verir, her şeyi en ince ayrıntısına kadar düşünürüz. Ancak bu kadar hazırlığı yanlış bir çanta yüzünden heba etme riskimiz de var. Yanlış çanta seçimi, gün boyu yoğun çabalarla yaptığınız kombini bir anda gölgeleyebilir. Doğru çantanın nasıl seçileceği ise sizin vücut şeklinizle alakalı. Moda uzmanları, 'seçeceğiniz çantanın şeklinin vücut tipinizle zıt olması gerektiğini' belirtiyor. O halde, işe ilk önce vücut şeklinizi belirlemekle başlayalım.

Kalçalarınızdan daha geniş bir omuzunuz varsa, ters çevrilmiş bir üçgen şekline sahipsiniz.

Beliniz ve omuzlarınız kalçalarınızdan daha darsa, vücut şekliniz armuttur.

Omuzlarınız, beliniz ve kalçalarınız aynı boydaysa, o zaman bir dikdörtgen tipisiniz.

Beliniz omuzlarınızdan ve kalçalarınızdan daha büyükse, o zaman elma tipli bir vücuda sahipsiniz.

Omuzlarınız ve kalçalarınız daha dar bir belle dengelenmişse, kum saati şekline sahipsiniz.

Her ne kadar moda uzmanları vücut ölçülerinizin zıt boyutunda çanta seçin dese de, rapçi Lizzo'nun Amerikan Müzik Ödülleri'nde kullandığı çanta kadar işi abartmayın!

Ters üçgen vücut şekli için çanta seçimi

Dengeli bir görünüm elde etmek için bel bölgenizdeki dikkatinizi tutun. Sizin için göz önünde bulundurulması gereken husus kayışların uzunluğu ve genişliğidir. Göğüs çevrenizi daha da büyük göstermemesi için büyük veya küçük omuz çantalarının kayışlarının kalın olmamasına dikkat edin.

Çapraz çantalar, kemer çantalar, uzun askılı çantalar deneyebilirsiniz.

Dikdörtgen bir şekliniz varsa

Keskin figürünüzü telafi etmek için şekle eğriler eklemeniz gerekir, bu yüzden el çantasının tasarımı ve malzemesi sizin için önemlidir. Kayışların uzunluğunu, çantayı kalçalarınızın etrafına düşecek şekilde tutun ve düzgün şekilli geometrik çantalar seçin.

Yumuşak deri ve büyük boy çanta çantalar, bez çantalar ve hobo çantalar seçin.

Armut vücut şekli için çanta seçimi

Belden daha kalın görünmek istemezsiniz, bu nedenle odağınızı omuzlarınız ve göğsünüzün çevresinde tutun. Bunu başarmak için kayış uzunluğuna dikkat etmeniz yeterlidir. El çantan belin altına düşmemeli.

Omuz çantaları, burmalı çantalar, bel çantaları kullanabilirsiniz. Hatta bel çantasını göğsünüze de çapraz olarak takabilirsiniz.

Elma şekilli vücut için çantalar

Vücudunuzun ana hatlarını dengelemek için bir illüzyon yaratmanız gerekir. Seçtiğiniz el çantasının boyutu ve tasarımı her şeyi değiştirecektir. Küçük, kısa kayışlı ve asimetrik modellerden uzak durun.

Büyük çantalar tercih edin. Sert deri tote çanta ve üst taşıma çantaları tam size göre.

Kum saati vücut tipi için çanta seçimi

Kum saati vücut tipiniz varsa şanslısınız! Vücudunuzu ortaya koyabileceğiniz küçük el çantalar seçebilirsiniz. Yumuşak dokular ve desenler oluşturun ve daha çarpıcı bir etki için basit kıyafetlerle bunları giyin.

Çantanın vücudunuzun önüne geçmesine izin vermeyin.





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