Vücut yağlarından bu içecekle kurtulabilirsiniz

Siz de vücut yağlarından kurtulmanın yolunu arayanlardansanız limon ve kerevizle hazırlanan bu içecek tarifini deneyebilirsiniz

26 Ekim 2016, Çarşamba 14:24 Son Güncelleme:
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Vücut yağlarından bu içecekle kurtulabilirsiniz
Vücudundaki yağlardan kurtulmak isteyenler dönem dönem çeşitli yolları dener. Bu yöntemlerden biri de limon ve kereviz ile hazırlanan son dönemlerin popüler bir içeceği.

Bu içecek için ihtiyacınız olan şey 1 kg limon ve 400 gr kereviz.


NASIL HAZIRLANIR?


Öncelikle 400 gr kerevizin kökünü rendeleyip 2 litre suyun içine koyun. Ardından biraz limon ilave edin ve karışımı 20 dakika kadar pişirin ve 5-6 saat kadar soğumaya bırakın.

Tüm limonları sıkıp suyunu bu karışıma ilave edin. Ardından karışımı süzerek cam şişelere doldurun. Bu harika içeceği günde üç defa yemeklerden önce (100 ml) tüketin. Ve kalan karışımları buzdolabında muhafaza edin.

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