Vücut yağlarından bu içecekle kurtulabilirsiniz



NASIL HAZIRLANIR?

Vücudundaki yağlardan kurtulmak isteyenler dönem dönem çeşitli yolları dener. Bu yöntemlerden biri de limon ve kereviz ile hazırlanan son dönemlerin popüler bir içeceği.Bu içecek için ihtiyacınız olan şeyveÖnceliklekökünü rendeleyip 2 litre suyun içine koyun. Ardından birazilave edin ve karışımı 20 dakika kadar pişirin ve 5-6 saat kadar soğumaya bırakın.Tüm limonları sıkıp suyunu bu karışıma ilave edin. Ardından karışımı süzerek cam şişelere doldurun. Bu harika içeceği günde üç defa yemeklerden önce (100 ml) tüketin. Ve kalan karışımları buzdolabında muhafaza edin.