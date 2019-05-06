Vücutlarına sarılı 3 kilo esrarla yakalandılar

Niğde'de, yolcu otobüsünde arama yapan polis ekipleri, 2 kişinin vücutlarına sarılı 3 kilo 100 gram esrar ele geçirdi. Gözaltına alınan R.A. ve S.G., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

06 Mayıs 2019, Pazartesi 13:50
A A
Vücutlarına sarılı 3 kilo esrarla yakalandılar

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Eminlik gişelerindeki uygulama noktasında, şehirler arası yolcu otobüslerinde narkotik köpeği 'Maya' ile arama yaptı.

Otobüste yolcu olarak bulunan ve köpeğin tepki verdiği R.A. ve S.G.'nin üzerlerinde arama yapıldı. İkilinin sırtlarına korse ile sarılarak, bantlanmış toplam 3 kilo 100 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan R.A. ve S.G., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


BENZER HABERLER
Sıradaki haber yükleniyor...

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.