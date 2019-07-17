Techexplorist’in haberine göre, İngiltere’de Imperial College London Üniversitesinde demir mineralinin vücuttaki oranının hastalıklarla ilişkisi üzerine bir araştırma yapıldı.

Yaklaşık 500 bin kişinin genetik verilerini inceleyen bilim insanları, demir mineralinin 900’den fazla hastalıkta önemli rol oynadığını ortaya koydu. Çalışmaya göre, vücuttaki yüksek demir oranı, kolesterol ve damar sertliğinin azalmasını sağlıyor.

Öte yandan çalışmada, normalin üzerinde demir seviyesine bağlı potansiyel riskler de açıklandı. Buna göre, demir yüksekliği, pıhtılaşmayı, felç ve bakteriyel cilt enfeksiyonu riskini artırıyor.

'KRİTİK ROLE SAHİP'

Çalışmanın sonuçlarına ilişkin konuşan doktor Dipender Gell, "Demir vücut için önemli bir mineral ve oksijenin vücutta dolaşımını sağlamada kritik role sahip. Vücuda doğru oranda demir almak önemli, az olduğunda kansızlık, çok olduğunda ise çeşitli damar sorunlarına neden olabiliyor." dedi.

DEMİR TAKVİYESİ DAHİL EDİLMEDİ

Gell, çalışmada vücuttaki doğal demir oranlarına göre inceleme yapıldığının altını çizerek, dışarıdan demir takviyesinin çalışmaya dahil edilmediğini söyledi.

Doktor Gell, bulguların, konu üzerine daha kapsamlı araştırmaların yapılması gerekliliğini ortaya koyduğunu sözlerine ekledi. Çalışma, Amerikan Kalp Derneği dergisinde yayımlandı.

AA