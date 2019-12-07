Vücuttaki nikotini temizleyen besinler

Uzmanlar, bazı besinlerle nikotinin zararlı etkilerinin azaltılabileceğini söylüyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Dyt. Buket Yavuz Koçoğlu, vücuttaki nikotinleri temizleyen ve dışarı atılımını kolaylaştıran besinleri açıklıyor.

Su:

Vücutta biriken nikotini dışarı atmada en etkili besinlerin başında hayat kaynağı olan su geliyor. Çünkü su, vücutta bulunan zararlı radikalleri dışarı atmada önemli bir rol üstlenir.

Havuç:

İnsan sağlığına katkılarıyla bilenen havuç ve antioksidan birleşim karotenoid bakımından oldukça zengin olan havuç suyu, vücuttaki nikotinin dışarı atılmasında da büyük pay sahibi. Havuç, içeriğindeki A vitamini ile nikotinin cilde verdiği zararları da azaltıyor. 100 gram havuç, günlük A vitamini gereksiniminin yüzde 60’ını karşılayabiliyor. Ayrıca yapılan çalışmalar, her gün yenen bir adet havucun akciğer kanseri olasılığını yarı yarıya düşürdüğünü göstermiştir.

Bal kabağı:

Beta karotenden zengin bir besin olan ve bir kasesinin günlük A vitamini ihtiyacının yüzde 35’ini karşılayan bal kabağı, sigara içenlerin vücudunda biriken nikotinin atılmasında önemli bir rol üstleniyor.

Kivi:

Portakalın 2 katı kadar C vitamini içeren kivi, önemli nikotin savaşçısı besinler arasında yer alıyor. Sigara tiryakisi kişiler, nikotin sebepli A, C ve E vitamini kaybı yaşadığından bu vitaminlerin kaynağı olan kividen bol bol tüketmelidir. Carcinogenesis’te yapılan bir araştırmaya göre, kivinin yalnızca DNA’da oluşabilecek oksidatif zararı sınırlamakla kalmayıp, aynı zamanda hücresel onarımı harekete geçirdiği gözlenmiştir.

Portakal:

Sağlığa önemli katkıları olan portakal, sadece C vitamini değil aynı zamanda içerdiği kanserle savaşan fitokimyasal ve flavonoidler ile de tam bir sağlık deposudur. Yenilerek ya da suyu sıkılarak tüketilebilen ve tam bir şifa kaynağı olan portakal, kan değerlerini arttırmaya ve kanı yenilemeye yardımcı oluyor.

Pancar:

Muhteşem bir demir ve folat kaynağı olan pancar, önemli nikotin düşmanı besinlerden. Pancar, karaciğer için mükemmel bir tonik olmakla birlikte kanı temizleme özelliği de taşıyor. İçeriğindeki betasiyanin adlı bileşik ile pancar, kanser ile savaşta da etkilidir.

Karalahana:

Turpgiller ailesinden, önemli bir kanser düşmanı olan karalahana, sahip olduğu antioksidan etkisi ile başta nikotin olmak üzere vücutta biriken zararlı radikalleri dışarı atıyor. Bunların yanı sıra karalahana, içerdiği demir, kalsiyum, potasyum ve magnezyum ile vücut sağlığını destekliyor.





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