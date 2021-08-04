Global Times'ın haberine göre, Çin'in 11 milyon nüfuslu Vuhan kentinde, dün, Haziran 2020'den bu yana ilk kez yerel kaynaklı 7 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasına rastlandı. Salgına karşı önlemleri artıran kent yetkilileri, uzun sürenin ardından tespit edilen yerel kaynaklı vakalar üzerine kent genelinde test yapma kararı aldı.

Tüm okullara ve eğitim kurumlarına yüz yüze eğitim faaliyetlerini askıya alma ve yerleşkelerindeki sağlık denetimlerini artırmaları talimatı verildi.

Metroda maske takma, ateş ölçme ve sağlık takip kodlarını kontrol etme zorunluluğu da dahil olmak üzere Kovid-19'a karşı önlemler artırıldı. Cuankou Mahallesi yakınlarındaki bazı metro istasyonları geçici olarak kapatıldı.

Rutin salgın önlemlerinin yanı sıra süpermarketlerin kapsamlı şekilde dezenfekte edildiği, çalışanların sağlık durumunun ise günlük takip edildiği aktarıldı.

Artan vakalar üzerine hükümet toplu test uygulama kararı aldı

BBC'nin haberine göre, ülkedeki 15 bölgede yeni vakalara rastlanması üzerine hükümet, toplu testler yapılmasını ve çeşitli kısıtlamalara gidilmesini kararlaştırdı.

Yetkililer, görülen yeni vakaları virüsün çok daha bulaşıcı varyantı Delta'yla ve turizm sezonunun açılmasıyla ilişkilendiriyor.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu, ülke genelinde son 24 saatte 61'i yerel kaynaklı 90 Kovid-19 vakası tespit edildiğini belirtti.

Ülkede salgının ortaya çıkmasından bu yana 93 bin 193 vakaya rastlanırken, virüs nedeniyle 4 bin 636 kişi hayatını kaybetti.

Vuhan'da, 14 Mayıs-1 Haziran 2020 arasında 9 milyon 890 bin kişiye test uygulandığı bildirilmişti.

AA



