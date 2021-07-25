Vurgunun son adı: SAS! Suç duyuruları peş peşe geliyor…

Ataşehir’de şirket yöneticisi Sibel Koçan’ın öldürülüp gasp edilmesi ve yine şirket yöneticilerden eski eşi Süleyman Aydın’ın intihar etmesinin ardından paralarını geri alamadığını iddia eden mağdurlar SAS Holding ve şirket yöneticileri hakkında suç duyurusunda bulundu.

Borçlarını ödemek için ek gelir kapısı arayışıyla bu sisteme dahil olduğunu söyleyen İsmail B. “Sibel hanım öldürülmeden önce paralarımızı düzenli olarak alıyorduk. Öldürüldükten sonra işler değişti. Muhatap bulamadık. Kimse kimseye bedavadan para kazandırmıyor” dedi.

CİNAYETLE ORTAYA ÇIKTI

Milliyet’ten Elif Altın’ın haberine göre; Mağdurların avukatı Cesim Parlak ise “SAS Holding olayı Sülün Osman’dan başlayıp, Titan, Jet Fadıl, Torex, Çiftlikbank ile devam eden dolandırıcılık serisinin halkalarında biridir maalesef. Bu sistem ponzi olarak bilinen, yüksek kâr getiren bir üretim varmış gibi göstererek yatırımcıları sisteme katmayı amaçlayan ve ilk yatırım yapanlara ödemenin sisteme sonradan katılanların parasıyla yapıldığı bir dolandırıcılık yöntemidir” dedi.

SAS Holding önünde 15 Haziran tarihinde, şirket yöneticisi Sibel Koçan başından vurulup öldürülerek, içinde 3 milyon 300 bin lira bulunan çantanın gasp edilmesinin ardından yine şirket yöneticisi olan eski eşi Süleyman Aydın da Ataşehir’deki bir rezidansın 32’nci katındaki dairesinden atlayarak aynı gün yaşamına son vermişti. Cinayet ve intihar olaylarının ardından holding ile ilgili “saadet zinciri” iddiaları ortaya atıldı.

BİNLERCE KİŞİ MAĞDUR

Ponzi sistemi ile (yüksek kâr getiren bir üretim varmış gibi gösterilerek, yatırımcıları sisteme katan ve ilk yatırım yapanlara, ödemenin sisteme sonradan katılanların parasıyla ödeme yapmak) binlerce kişiyi milyonlarca lira dolandırdıkları iddia edilen SAS Holding’in mağdurları kendilerine yapılan ödemeler kesilince savcılıklara suç duyurusunda bulundu. Mağdurlar ve birçok mağdurun avukatı olan Cesim Parlak, Milliyet’e konuşarak sistemin nasıl çalıştığını anlattı.

‘EK GELİR KAPISI ARADIM’

Kamyon şoförü olan mağdur İsmail B. “Sibel hanım öldürülmeden önce paralarımızı düzenli olarak alıyorduk. Öldürüldükten sonra işler değişti. Muhatap bulamadık. Eşimizi dostumuzu da soktuk bu işe.

Kredi çekerek 125 bin TL yatırdım. Dokuz ay ödeme aldım. Hâlâ yüklü miktarda kredi borcum var. Çok zor duruma düştüm. Herkes gibi ben de bir ek gelir kapısı aradım. Arkadaşlarımdan duydum bu sistemi. Düzenli ödeme aldıklarını gösterince ben de güvenerek girdim. Kimseye tavsiye etmiyorum, kimse girmesin. Kimse kimseye bedavadan para kazandırmıyor. Borcumuzu harcımızı öderiz diye girdik. Ama daha da borca battık” dedi.

Pazarlamacı mağdur Y.Ş. “Benim arkadaşlarım yıllardır bu işin içerisinde. Düzenli bir şekilde paralarını alıyorlardı. Bana da çok ısrar ettikleri için ben de hadi gireyim dedim. 10 bin TL yatırdım. ‘Üye topladıkça primin artar’ dediler. Bir kısmını aldım. Elden ayda yüzde 10’unu veriyorlardı paramızın.

Ama kadın öldürüldü. Tosuncuk gibi kaçmadılar. Yapamayız dedi, adam da intihar etti. Herkes de son 10 aya kadar kazandı. Son 10 ay içerisinde para yatıranlar içeriye girdi. Ben altı aylık paramı alamadım.

Ondan öncesinde para yatıran herkes parasını kat kat aldı. Her ay SAS Holding beni arayıp üye size paranızı yatırdı mı diye teyit ediyordu. Şu an o insanlar yaşıyor olsalardı biz paralarımızı almaya devam edecektik” dedi.

MAL VARLIĞI DA YOK

Mağdur avukatlarında Cesim Parlak, SAS Holding’in üretim yapmayan, herhangi bir mal varlığı bulunmayan tamamen kağıt üzerinde bir dolandırıcılık düzeneği olduğunu söyleyerek, “Bu sistem ponzi olarak bilinen, yüksek kâr getiren bir üretim varmış gibi göstererek yatırımcıları sisteme katmayı amaçlayan ve ilk yatırım yapanlara ödemenin sisteme sonradan katılanların parasıyla yapıldığı bir dolandırıcılık yöntemidir.

SAS Holding piyasadan yüzde 10 kar payı ile para toplayan, para topladığı kişilere de yurtdışında enerji, maden yatırımları olduğunu ve bu paraları oraya yatırım olarak kullandığını, alınan kârın da oradan gelen kâr olduğunu söyleyerek bir saadet zinciri şeklinde sistem kurmuştur.

Bu sistem sürekli yeni insanların sisteme dahil olmasıyla ayakta duran bir sistemdir. Ancak para akışı durduğunda sistem çöker. Sonradan para yatıran, bir öncekinin kar payı adı altında dağıtılmaktadır” dedi.

600 MİLYON TL TOPLANDI

SAS Holding’in bu şekilde yaklaşık 600 milyon TL para topladığını söyleyen avukat Parlak, “2020 Ekim ayında bu sefer SAS Holding Gerçek Evim adı altında faizsiz konut edindirme şirketi kuruyor. Bu şirket üzerinden para toplamaya başlıyor.

Sibel Koçak’ın öldürülmesinden sonra olay patlak veriyor. Bu olay meydana gelmeseydi sistem daha binlerce kişiyi mağdur etmeye devam edecekti. SAS Holding olayında parasını kaptıran iki grup vardır. Bir grup SAS Holding’e aylık yüzde kar payı almak için para yatıranlar, diğer grup ise Gerçek Evim şirketine ev edinmek için para yatıranlardır” dedi.

AVUKAT: BU OLUŞUMLARIN ÖNÜNE GEÇİLMELİ

Mağdur avukatı Cesim Parlak şunları anlattı:“Maalesef SAS Holding olayında savcılık ve polis yeterli hızlılıkta davranmadı. Halihazırda tutuklanan kimse bulunmuyor. Ayrıca el konulmuş herhangi bir mal varlığı da bilinmiyor. SAS Holding olayı Sülün Osman’dan başlayıp, Titan, Jet Fadıl, Thodex, Çiftlikbank ile devam eden dolandırıcılık serisinin halkalarından biridir maalesef.

Bundan sonra böyle dolandırıcılıkların olmaması için özellikle mali ve siber suçlar ile ilgili birimler ve MASAK ile birlikte yazılı, görsel ve sosyal medyada bu tür oluşumların reklamlarının ve haberlerinin başta sıkı takip edilerek gerekli denetimi yapıp bu suç oluşumlarının önüne geçilmelidir. Yoksa bugün 13 bin mağdurlu ve 600 milyon TL kayıp paranın olduğu SAS Holding mağdurlarını konuştuğumuz gibi başka mağdurları konuşuruz.”

‘ARAŞTIRMADAN GİRMEYİN’

İnşaat ve dekorasyon işi yapan mağdur Bülent Fırtına, “Akrabalarım girmişti bu işe. Akrabalarımın ısrarı üzerine 50 bin TL yatırdım. İlk önce paramızı düzenli olarak alıyorduk. Mayıs ayında bir 200 bin TL daha yatırdım. Bir ay sonra bu ölüm olayı gerçekleşti. Ben birikimlerimi yatırdım bu işe. İnşaat ve dekorasyon işi yapan mağdur Bülent Fırtına, “Akrabalarım girmişti bu işe. Akrabalarımın ısrarı üzerine 50 bin TL yatırdım. İlk önce paramızı düzenli olarak alıyorduk. Mayıs ayında bir 200 bin TL daha yatırdım.19

Bir ay sonra bu ölüm olayı gerçekleşti. Ben birikimlerimi yatırdım bu işe. Ayrıca kredi çektim. Bizi bu işe üye yapan kişiler, her üye üzerinden yüzde beş komisyon alıyordu. Biz de yatırdığımız para üzerinden yüzde dokuz faiz alıyorduk. 210 bin TL zararım var şimdi. Kimse böyle işlere araştırmadan girmesin. CİMER’e ve Adalet Bakanlığı’na yazdım. Sesimizi duysunlar yardımcı olsunlar” diye konuştu.