Yemek Sırrı hamurunda: Waffle hamuru tarifi

Sırrı hamurunda: Waffle hamuru tarifi

Yemek

Sırrı hamurunda: Waffle hamuru tarifi

İyi bir waffle yapmanın en önemli noktası iyi bir waffle hamuru tarifine sahip olmaktan geçer. Sevdiklerinize waffle hazırlamak için waffle hamuru tarifi arıyor ya da waffle hamuru nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Waffle hamurunun püf noktaları için "Waffle hamuru tarifi, waffle hamuru nasıl yapılır?" haberimize bir göz atın.

18 Eylül 2020, Cuma 15:36 Son Güncelleme:
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Meşhur waffle dükkânlarındaki hamurdan elde etmek istiyorsanız waffle hamuru tarifi tam size göre olacaktır. Sevdiklerinize waffle hazırlamak için waffle hamuru tarifi arıyor ya da waffle hamuru nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Waffle hamurunun püf noktaları için "Waffle hamuru tarifi, waffle hamuru nasıl yapılır?" haberimze bir göz atın. 

Waffle hamuru tarifi

Waffle hamuru malzemeleri

  • 2 adet yumurta
  • 1 yemek kaşığı şeker
  • 1 su bardağı süt
  • 1 paket kabartma tozu
  • 1 paket vanilya
  • 1 çay kaşığı tuz
  • 1,5 su bardağı un
  • Sıvı yağ

Waffle hamuru yapılışı

Waffle hamuru için yumurta ve şekeri mikser ile köpük köpük olana kadar çırpın. İçine vanilya, kabartma tozu ve sütü ekleyip çırpmaya devam edin. Aldığı kadar un ekleyin ve akışkan bir hamur elde edin. Hafifçe yağladığınız tavaya ya da tost makinesine bir kepçe yardımıyla waffle hamurunu azar azar dökerek her iki tarafını da pişirin.

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