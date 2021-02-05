Magazin Wakanda forever ne demek?

Wakanda forever ne demek?

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Wakanda forever ne demek?

Survivor yarışmasında Steven ile Barış Özbek arasında Wakanda polemiği yaşandı. Peki ama Wakanda ne demek, neresi? İşte Wakanda Forever ne demek?

05 Şubat 2021, Cuma 21:48 Son Güncelleme:
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Wakandalılar, işaret dilinde sarılmayı temsil eden bir hareketten esinlenerek kollarını çapraz bir şekilde omuzlarına dayayarak oluşturdukları “Wakanda Forever” adını verdikleri Wakanda selamıyla birbirlerini selamlıyor. Survivor Steven yarışmada sürekli Wakanda Forever kelimelerini kullanmaktadır. Wakanda, dördü 10.000 yıl önce ilk Kara Panter'in yönetimi altında birleşmiş beş kabileden oluşur. Peki ama Wakanda Forever ne demek?

Wakanda Forever ne demek?

Wakanda Forever kelimesi selamlama anlamına gelmektedir. Wakanda görünen bir hayali ülkedir Amerikalı çizgi roman tarafından yayınlanan Marvel Comics. Sahra altı Afrika'da bulunur ve süper kahraman Kara Panter'e ev sahipliği yapar. Wakanda ilk olarak Fantastic Four # 52'de göründü ve Stan Lee ve Jack Kirby tarafından yaratıldı.

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