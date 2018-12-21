ABD'nin Kore Yarımadası'ndaki nükleer krizin çözümü konusunda diplomatik çabaların işe yarayacağı konusunda iyimser olduğu bildirildi.

Güney Kore'nin başkenti Seul'ü ziyaret eden ABD yönetiminin Kuzey Kore Özel Temsilcisi Stephen Biegun, Güneyli yetkililerle yaptığı görüşmelerin ardından, nükleer silahsızlanmaya ilişkin Kuzey Kore ile "müzakerelerin bir sonraki aşamasına" geçmeyi, ABD Başkanı Donald Trump ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un arasında ikinci bir zirve düzenlemeyi istediklerini söyledi.

Biegun, Kuzey Kore'nin yaptırımlarla ilgili son açıklamasına değinmezken, "ABD'nin, tek taraflı yaptırımlarımızı veya BM yaptırımlarını gevşetmeye niyeti yok" diye konuştu. ABD'nin Kuzey Kore Özel Temsilcisi öte yandan Washington'un, Kuzey Kore ile güven inşa edebilecek ve diplomasiyi ileri taşıyacak diğer seçenekleri araştırmaya hazır olduğunu ifade etti.

Güney Kore'de yetkililerle Kuzey Kore ile gerilimin azaltılmasına yönelik uzlaştırıcı adımları ele aldıklarını belirten Biegun, ABD'li yetkililerin Kuzey Koreli mevkidaşlarıyla Trump ile Kim arasında yapılması planlanan zirvenin ayrıntılarını görüşeceklerini sözlerine ekledi.

Biegun, Güney Kore ziyaretinin ilk gününde Washington yönetiminin, nükleer müzakerelerdeki tıkanıklığın çözümü çabaları çerçevesinde insani yardımların ulaştırılmasına olanak sağlamak amacıyla Kuzey Kore'ye seyahat kısıtlamalarını hafifletmeyi gözden geçirdiğini açıklamıştı.

Kuzey Kore'nin resmi haber ajansı KCNA'da dün yayımlanan yorum yazısında, ABD'nin Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılmasına ilişkin kararlılığının ancak bu ülkeye yönelik yaptırımlarını kaldırması halinde görüleceğini savunulmuştu.

ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, 12 Haziran'da Singapur'da bir araya gelmiş, zirvenin ardından iki lider Kuzey Kore'nin nükleer silahlardan arındırılması konusunda anlaşmaya varmıştı.

Son dönemde taraflar arasında nükleer silahsızlanmaya ilişkin görüşmeler durma noktasına gelirken, ABD Başkanı Trump, Kuzey Kore lideri Kim ile ocak veya şubat ayında görüşebileceklerini açıklamıştı.

Kuzey Kore, ABD Hazine Bakanlığı'nın insan hakları ihlalleri ve sansür gerekçesiyle aralarında Devlet Güvenlik Bakanı'nın da bulunduğu üç üst düzey Kuzey Koreli yetkiliyi yaptırım listesine almasına sert tepki göstermişti.

AA