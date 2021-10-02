Dünya Washington Post: Kaşıkçı için adalet sağlanamadı

Washington Post: Kaşıkçı için adalet sağlanamadı

Dünya

Washington Post: Kaşıkçı için adalet sağlanamadı

Washington Post (WP) yayın kurulu tarafından, Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğunda cinayete kurban giden gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın ölümünün 3. yılı nedeniyle yayımlanan makalede, "Kaşıkçı için adaletin sağlanamadığı" belirtildi. Kaşıkçı’nın Suudi yönetimine karşı WP’de kaleme aldığı yazılarından örnekler verilen makalede, "Otoriter yönetime karşı ses çıkarma görevi üzerine düşünmek için iyi bir zaman." denildi.

02 Ekim 2021, Cumartesi 18:17 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Makalede, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın baskıcı yönetimine devam ettiğine işaret edilerek, "Kaşıkçı için adalet sağlanamadı ve sesini yükseltecek başkaları için de ufukta kara bulutlar var." değerlendirmesi yapıldı. Demokrasi konusundaki karamsar tablonun ABD Başkanı Joe Biden’ın karşısına çıkacağı yorumu yapılan makalede, dış politikada insan hakları ve özgürlükleri öne çıkaran vaatleri hatırlatılarak, gidişatı tersine çevirmek için konuşmalardan ve yaptırımlardan daha fazlasının gerektiği kaydedildi.

Makalede, "Cemal Kaşıkçı, bu savaşın zorluğunun ve öneminin kesinlikle farkındaydı. Onun hatırasını onurlandırmanın en iyi yolu, Suudi Arabistan için aradığı özgürlüğü amansızca sürdürmek ve her yerde inşa etmektir." ifadeleri kullanıldı. Suudi Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman’a yönelik eleştirileriyle bilinen ve Washington Post gazetesinde köşe yazarlığı yapan Cemal Kaşıkçı, 2 Ekim 2018’de evlilik işlemleri için gittiği Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğundan bir daha çıkmamıştı. Kaşıkçı’nın daha sonra konsoloslukta öldürüldüğü ve cesedinin parçalandığı ortaya çıkmıştı.

AA

Yazarlarımızdan
Murat Gülderen
Yapay zekanın 'Engeli' yok
Murat Gülderen
Oral Çalışlar
Bir öncü kadın Nermin Abadan Unat
Oral Çalışlar
Murat Çelik
'Covid, grip, çocuklar...'
Murat Çelik
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER La Palma'da 3 bin 500 kişiye sokağa çıkma kısıtlaması