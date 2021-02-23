Watch Dogs: Legion’a beklenen güncelleme kısa süre sonra geliyor

Watch Dogs: Legion'un çevrim içi modu, 9 Mart'taki ücretsiz güncellemenin bir parçası olarak aşağıdaki özellikleri içerecek:

Oyuncuların dört oyuncuya kadar arkadaşlarıyla birlikte takım kurabilecekleri, Londra şehrini keşfedebilecekleri, zorlu görevler tamamlayabilecekleri ve yan etkinliklere katılabilecekleri serbest dolaşım sunan bir açık dünya.

Yeni oynanış mekaniklerini kullanan ve oyunculara mükemmel takımı seçerek şehrin en ikonik yerlerinde Londra’nın tehditlerine karşı savaşma fırsatı veren iki ila dört oyunculu yeni ortak görevler.

Takım çalışması ve verimlilik gerektiren ilk dört oyunculu koop Taktik Operasyonu “Leader of the Pack”. Zorlu bir görev arayan oyuncular için hazırlanmış, oyun sonu içeriği olan birbiriyle bağlantılı beş hikâye görevinden oluşur. Oyuncuların takım arkadaşları ile etkili bir şekilde strateji oluşturup iletişim kurmaları, cihazlarını geliştirmeleri ve güçlü bir karakter kadrosu oluşturmaları gerekecek.

İlk “Oyuncuya karşı Oyuncu” (PvP) modu, dört oyuncunun silahlı örümcek robotları kontrol ettiği, heyecanlı ve herkesin tek başına bir ölüm maçında yarıştığı Spiderbot Arena.

Oyuncular, herhangi bir çevrim içi etkinliği tamamlayarak, sıralamalarını yükseltmek ve özel kozmetik eşyalar gibi çeşitli ödülleri açmak için XP kazanacaklar ve de yeni operatörler örgütlemek veya DedSec cihazlarını geliştirmek için etki puanları kazanacaklar.

Ek olarak 9 Mart’ta Watch Dogs: Legion sezonu geçiş sahipleri için iki ek tek oyunculu görev daha olacak. Bu oyuncular ayrıca Bloodline hikaye genişlemesini, daha oynanabilir karakterleri ve ekstra DedSec görevlerini bu yılın ilerleyen günlerinde alacaklar.







