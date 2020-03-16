Watch Dogs ücretsiz hale geliyor

Epic Games Store yetkilileri tarafından yapılan açıklamaya göre Aiden Pearce karakterini yönettiğimiz ilk Watch Dogs oyunu, 19 Mart tarihinden sonra tamamen ücretsiz bir şekilde oyunculara sunulacak. 26 Mart gününe kadar bedava olacak olan oyun ise daha önceden dağıtılan ücretsiz oyunlarda olduğu gibi Epic Games Store uygulaması üzerinden indirilebilecek.

İnteraktif kurgu türündeki bir video oyunu olan The Stanley Parable, Davey Wreden tarafından tasarlanmış ve 2011 yılında çıkış yapmıştı. İkilemler arasında gidip geleceğiniz bu oyunda ana karakter Stanley'i yönlendireceksiniz.

Watch Dogs'un Steam'deki fiyatı 135 TL iken The Stanley Parable'ın fiyatıysa 24 TL.

Epic Games, bu hafta A Short Hike, Mutazione, Anodyne 2: Return To Dust olmak üzere üç farklı oyunu ücretsiz olarak sunmuştu. Platform tarafından yapılan açıklamaya göre oyuncular bu oyunları da 19 Mart gününe kadar ücretsiz bir şekilde kütüphanelerine ekleyebilecekler.



