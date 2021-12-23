WatchOS 8.3 güncellemesi şarj sorununu da beraberinde getirdi

Apple Watch Series 7 kullanıcıları cihazlarını en son watchOS 8.3 sürümüne güncelledikten sonra şarj sorunu yaşamaya başladı. MacRumors, Reddit ve Apple topluluklarında dile getirilen şikayetler, sorunun üçüncü taraf şarj cihazlarıyla ilgili olduğunu gösteriyor.

Kullanıcılar akıllı saatin yalnızca %2 oranında şarj olduğu ve ardından şarj işleminin durduğunu söylüyor. Bu durum sadece Apple Watch Series 7'ye özgü değil, çünkü Watch Series 6 kullanıcılarından buna benzer şikayetler geldi.

WatchOS 8.1.1 sürümünde de şarj ile ilgili bir sorun yaşanmış ama Apple bunu düzeltmişti.