Watford'a kiralanan Ozan Tufan Fenerbahçe'ye dönüyor
Sezon başında Fenerbahçe'den Watford'a kiralanan Ozan Tufan, Premier Lig'de aradığını bulamadı. Düzenli oynayamayan oyuncu Fenerbahçe'ye dönüyor. Ozan Tufan bugün 14.00'de İstanbul'a geldi.
02 Şubat 2022, Çarşamba 12:09 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe'den Watford'a kiralık olarak giden Ozan Tufan gözden çabuk düştü. Yarım sezondur Watford'ta olan Ozan, sadece 9 maçta 489 dakika süre alabildi.
Bu nedenle gözden çıkarılan oyuncu Fenerbahçe'ye geri döndü.
Watford, büyük ihtimalle oyuncunun satın alma opsiyonunu kullanmayacak ve sezon sonu Fenerbahçe'ye temelli dönecek. Watford kümede kalırsa zorunlu satın alma devreye girecek ancak takımın küme düşmesi neredeyse kesin.