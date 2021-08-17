Transfer döneminde kadroya katılacak oyuncular kadar ayrılacak isimler için de mesai harcayan Fenerbahçe’de önemli bir hareketlilik yaşanıyor. İngiltere Premier Lig ekiplerinden Watford, Ozan Tufan için resmi teklifini yaptı. 26 yaşındaki orta saha ile ciddi anlamda ilgilenen İngiliz kulübünün, satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulunduğu kaydedildi. Sözleşmeye opsiyon konusunda performans bazlı maddeler konulması istendiği bildirildi. Watford belli bir maç sayısı, başarı ve gol gibi seçeneklere bağlı bir opsiyon olmasını hedefliyor.

Sarı-lacivertliler de teklife sıcak bakarken, belli bir kiralama bedeli karşılığında transfere izin verileceğini aktardı. İki kulübün satın alma opsiyonu üzerinde görüşmeleri yoğunlaştırdığı, kiralık süresinin ise 1 yıl yerine 2 yıl da olabileceği vurgulandı. İngiltere’de oynamaya sıcak yaklaşan Ozan Tufan, Vitor Pereira’nın gelmesiyle beraber hazırlık maçlarında ve ligin ilk haftasındaki Adana Demirspor mücadelesinde yedek kalmıştı.



