İngiltere'de sosyal mesafeli antrenmanlara çıkmayı reddeden Watford'un forveti Troy Deeney, CNN International'a yaptığı açıklamada "İnsanların umarım oğlun corona virüs kapar' şeklindeki mesajlarını gördüm. Eğer bunlara cevap verirsem, kötü insanların istediğini yapacağım ve daha çok üzerime gelecekler" diye konuştu.

Bebeği aralık ayında doğmuştu

Watford'un forveti Troy Deeney'in oğlu, Aralık ayının son günlerinde premature olarak dünyaya gelmişti. Temaslı antrenmanlara başlama kararı alan ve haziran ayında sahalara dönme hazırlığı yapan Premier Lig'de Watford forveti Troy Deeney, 15 Mayıs'ta yaptığı koronavirüs nedeniyle antrenmanlara çıkmayacağı yönündeki açıklamasıyla futbol gündemine damga vurmuştu.



