İngiltere Premier Lig ekibi Watford, kötü gidişatın faturasını teknik direktör Xisco Munoz'a kesti. Kulübün yaptığı resmi açıklamada menajer Xisco Munoz ile yolların ayrıldığı belirtildi

Watford, Premier Lig'de şu ana kadar 7 maça çıkarken 2 galibiyet, 1 beraberlik ile 7 puan alabilmişti. Son olarak Leeds United'a deplasmanda 1-0 mağlup olan Watford'ta Munoz'un görevine son verildi.

Ozan Tufan'ı ısrarla isteyen Munoz'un ardından takımın yeni hocası ve Ozan'ın akıbeti merak ediliyor.







