Futbol Watford'ta Ozan Tufan'ın hocası kovuldu

Watford'ta Ozan Tufan'ın hocası kovuldu

Futbol

Watford'ta Ozan Tufan'ın hocası kovuldu

Ozan Tufan'ın sezon başında transfer olduğu Watford'ta işler kötü gidiyor. Küme düşme tehlikesini erken yaşayan Watford'ta teknik direktör Xisco Munoz ile yollar ayrıldı. Munoz, Ozan'ı takıma isteyen hocaydı.

03 Ekim 2021, Pazar 14:30 Son Güncelleme:
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İngiltere Premier Lig ekibi Watford, kötü gidişatın faturasını teknik direktör Xisco Munoz'a kesti. Kulübün yaptığı resmi açıklamada menajer Xisco Munoz ile yolların ayrıldığı belirtildi

Watford, Premier Lig'de şu ana kadar 7 maça çıkarken 2 galibiyet, 1 beraberlik ile 7 puan alabilmişti. Son olarak Leeds United'a deplasmanda 1-0 mağlup olan Watford'ta Munoz'un görevine son verildi.

Ozan Tufan'ı ısrarla isteyen Munoz'un ardından takımın yeni hocası ve Ozan'ın akıbeti merak ediliyor.



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