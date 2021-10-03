Watford'ta Ozan Tufan'ın hocası kovuldu
Ozan Tufan'ın sezon başında transfer olduğu Watford'ta işler kötü gidiyor. Küme düşme tehlikesini erken yaşayan Watford'ta teknik direktör Xisco Munoz ile yollar ayrıldı. Munoz, Ozan'ı takıma isteyen hocaydı.
03 Ekim 2021, Pazar 14:30 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
İngiltere Premier Lig ekibi Watford, kötü gidişatın faturasını teknik direktör Xisco Munoz'a kesti. Kulübün yaptığı resmi açıklamada menajer Xisco Munoz ile yolların ayrıldığı belirtildi
Watford, Premier Lig'de şu ana kadar 7 maça çıkarken 2 galibiyet, 1 beraberlik ile 7 puan alabilmişti. Son olarak Leeds United'a deplasmanda 1-0 mağlup olan Watford'ta Munoz'un görevine son verildi.
Ozan Tufan'ı ısrarla isteyen Munoz'un ardından takımın yeni hocası ve Ozan'ın akıbeti merak ediliyor.
BUNLARI DA OKUYUN