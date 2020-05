We Are One: A Global Film Festival bugün başlıyor

Geçen ay duyurulan ve 21 film festivalinin ortak düzenlediği online festival We Are One: A Global Film Festival’ın programı açıklandı. Aralarında Cannes, Toronto, Venedik, Berlin, Londra ve Tribeca’nın da olduğu festivallerin seçkisinden oluşan etkinlik, bugün başlayıp 7 Haziran’a kadar sürecek ve 10 gün boyunca YouTube üzerinden ücretsiz olarak gerçekleştirilecek. Festivalde 100’den fazla filmin gösterilecek ve Bong Joon-ho, Jane Campion’ın aralarında olduğu isimlerle geçmişte gerçekleştirilen söyleşiler de yer alacak. Gösterilecek filmlerin 13’ü dünya prömiyerini We Are One: A Global Film Festival’de yapacak. 31 film online prömiyerlerini festivalde gerçekleştirecek. Beş film ise ülkeleri dışındaki uluslararası prömiyerlerini festivalde yapacak. 35 ülkeden filmin yer alacağı festivalin programında 23 kurmaca, 8 belgesel uzun metraj ve 57 kurmaca, 15 belgesel kısa film yer alıyor. 15 arşiv konuşması da festivalin programında bulunuyor. Festivalde gösterilecek filmlerden biri 2018 yılında Venedik’te izleyiciyle buluşan Giorgio Ferrero’nun “Beautiful Things”i. Film, insanlığın tüketim saplantısına odaklanıyor.

Ünlü sinemacılarla söyleşiler

Toronto Film Festivali’nin seçkisinde ise 2019’da yapılan David Cronenberg ve Viggo Mortensen ile bir sinema sohbeti yer alıyor. Berlin Film Festivali ise 1979 yapımı lrike Ottinger’in “Ticket Of No Return”ü seçti. Londra Film Festivali’nin öne çıkardığı filmler ise Nicolas Jack Davies’in “Rudeboy: The Story Of Trojan Records”u (2018), John Noel’in 1927 tarihli sessiz belgeseli “The Epic Of Everest”i ve Fransz Osten’ın “Shiraz: A Romance Of India”sı olarak sıralanıyor. Locarno ise seçkiye John Waters’ın bir konuşması ve Song Kang-ho ve Bong Joon ho’nun bir sinema dersiyle katkıda bulunuyor. YouTube ve Tribeca Enterprises tarafından ücretsiz düzenlenen festival, takipçilerini Dünya Sağlık Örgütü’ne ve salgınla mücadele eden yerel yardım kuruluşlarına bağış yapmaya davet ediyor. Festival çizelgesine bu adresten ulaşabilirsiniz.

