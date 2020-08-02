WearOS’lu Oppo Watch akıllı saat tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri

Oppo Watch’un iki farklı modelle gelmesi bekleniyor. Bunlar 41mm ve 46mm olacak. Oppo Watch'un 41mm modelinde 1.6 inç AMOLED ekran kullanılıyor ve 320x360 piksel ekran çözünürlüğü sunuyor. Cihazda ayrıca 301 ppi piksel yoğunluğu da bulunuyor. 46mm’lik modelde ise 1.9 inç AMOLED ekran yer alıyor. 402x476 piksel ekran çözünürlük sunan cihaz, 326 ppi piksel yoğunluğu sunuyor.

Su geçirmeyen akıllı saat, global sürümde gücünü Snapdragon Wear 2500 değil Snapdragon Wear 3100 işlemciden, 1 GB RAM’den ve düşük güç odaklı Apollo 3 çipinde alıyor. Yeni Apple Watch’lar gibi EKG / ECG özelliği taşıyan 8 GB depolamalı akıllı saat, her kalemde aktivite takibi yapabiliyor, bunlar arasına uyku takibini dahil ediyor ve sporları otomatik tanıyabiliyor. Boyuta göre 300 mAh ve 430 mAh kapasitesinde piller üzerine kurulan saat, normalde 24 ila 30 saatlik pil ömrü sunuyor. Güç tasarrufu moduyla bu süre 14 ila 21 güne kadar çıkıyor.

Oppo Watch’un başlangıç fiyatı ise yaklaşık olarak 290 dolar. Türkiye’ye de bu global versiyonun satışa sunulacağı tahmin ediliyor.