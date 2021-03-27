Web tarayıcıları üzerinden ücretsiz oyun oynama deneyimi

Teknolojiyle birlikte büyük bir gelişim gösteren oyun sektörünün gücüne erişmeye çalışan bilgisayar teknolojileri, mevcut durumda oyuncular için ciddi miktarda maddi yükleri de beraberinde getirirken, bu noktada teknolojik bağımsızlık sunan platformlar ön plana çıkıyor. CoreGames, web tarayıcıları üzerinden kendi oyunlarınızı oluşturmanıza, yayınlamanıza ve diğer online oyuncularla birlikte oyun oynamanıza imkan sağlayan yeni ve ücretsiz bir oyun platformu.

Sunduğu altyapı ile prototip oluşturmayı ve yinelemeyi oldukça hızlı bir hale getiriyor. Oyuncuların hızlı bir şekilde kendilerine ait 3D ve çok oyunculu bir deneyim yaratabildiği CoreGames, içinde barındırdığı yüzlerce ücretsiz oyun ile de oyun çeşitliliği arayan oyuncular için harika bir deneyim sunuyor.Oyun oynamak için hiçbir kodlama bilgisi gerekmiyor. Nisan ayında Erken Erişim lansmanına hazırlanan oyun platformu dönem dönem ödüllü yarışmalar da düzenliyor.