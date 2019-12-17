Weinstein’ın özrü kabahatinden büyük

Weinstein’i taciz ve tecavüzle suçlayan 30’dan fazlasını Hollywood ünlülerinin oluşturduğu 70'den fazla kadının 23’ü, ortak yayınladıkları metinde Weinstein, toplumu yeniden manipüle etmekle suçlandı. Metinde Weinstein'in psikoloji alanında kişilerin haksız yere kendilerinden şüphe edilmeleri neden olunan gasligting teriminin kullanılması dikkat çekti. Bu kadınların arasında ünlü oyuncular Rosanna Arquette (60), Ashley Judd (51), Rose McGowan (46) gibi isimler de var. Kadınlar Weinstein'in "Unutulmuş bir adam olmak istemiyorum" sözlerine, "Yeni röportajında unutulmuş biri olmak istemediğini söylüyor ama unutulacak" cevabını verdi. 23 kadının imza verdiği metinde "O, tacizci ve arsız bir hayvan olarak hatırlanacak. Her şeyi aldı ve hiçbir şeyi hak etmiyor. O, onun karşısında duran ve 'yeter' diyen sayısız kadının hafızasından hiç unutulmayacak. Bu yırtıcı hayvanın istismarının vasiyetini yazmasını izin vermeyi reddediyoruz." ifadeleri kullanıldı. Bir yıldan uzun sürenin sonunda ilk kez ABD merkezli New York Post'a röpostaj veren Weinstein, kendisini unutulmuş bir adam gibi hissettiğini, davası sonrası film yapımcılığına geri dönmek istediğini söylemişti. Sağlık sorunları bulunan Weinstein, röportajı hastane yatağından verdi. Weinstein, bu konuda da hastalığını abartmak, duygu sömürüsü yapmakla suçlanıyor.

67 yaşındaki yapımcı, aralarında 30'dan fazla oyuncunun olduğu 70'den fazla kadın tarafından tecavüz, cinsel taciz ve saldırı iddiasıyla suçlanıyor. Ünlü yapımcı 6 Ocak'ta ilk kez hakim karşısına çıkacak. İlişkilerin rızaya dayalı olduğunu savunan Weinstein, geçtiğimiz hafta kendisini suçlayan yaklaşık 30 kadınla 25 milyon dolar tazminat karşılığında anlaştı.



