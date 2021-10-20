Sabah gazetesi yazarı Fatih Doğan, Beşiktaş'ın Sporting Lizbon'a 4-1 yenildiği Şampiyonlar Ligi maçını değerlendirdi. Doğan, Beşiktaş'ın yediği ikinci golden önce Welinton ile Batshuayi arasından yaşanan ilginç olayı da yorumladı. İşte o golden önce yaşananlar ve Doğan'ın yorumu: