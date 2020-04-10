Bülent Uygun Ajansspor'a verdiği röportajda Wesley Sneijder anısını anlattı. Al-Gharafa'da beraber çalışan ikili, bir süre kader birliği yapmıştı. Şu anda Denizlispor'u çalıştıran Bülent Uygun, "Wesley Sneijder ile geçtiğimiz ay görüştüm. Sneijder, Türkiye'yi çok seviyor, kendisi teknik direktör olabilmek adına Ajax'ta çalışmalarını sürdürüyor. Sneijder ile konuştuğumda hedefinin ve hayalinin Real Madrid ve Galatasaray'da teknik direktörlük görevini yapmak olduğunu söyledi" dedi.

Sneijder, futbolu bıraktıktan sonra inşaat ve kulüp işletme işlerine girmiş, futboldan bir süre uzak kalmıştı. Sneijder henüz antrenörlük kursu almadı.