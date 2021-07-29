Galatasaray, PSV eşleşmesinden ağır yaralı çıktı. 2 maçta 7 gol yiyen Galatasaray, dün akşamki 2-1'lik mağlubiyetle Şampiyonlar Ligi hayallerine çok erken veda etti.
5-1 biten ilk maçı da yorumlayan Sneijder ise Galatasaray'ı hiç beğenmedi.
Galatasaray, PSV eşleşmesinden ağır yaralı çıktı. 2 maçta 7 gol yiyen Galatasaray, dün akşamki 2-1'lik mağlubiyetle Şampiyonlar Ligi hayallerine çok erken veda etti.
5-1 biten ilk maçı da yorumlayan Sneijder ise Galatasaray'ı hiç beğenmedi.
RTL7'ye konuşan eski Galatasaraylı, "Galatasaray agresif oynamak istiyor, evet istek var ama kalite yok. Hiçbir şey üretemiyor. Maç bile değil bu PSV için" dedi.
Ömer Bayram'ın ıslıklanmasına da değinen Sneijder, "İkinci yarı boyunca ıslıklandı ve oyundan alındı. Aanholt'un ardından bir daha oynayabileceğini sanmıyorum. Sol bekte yedek olacaktır" yorumunu yaptı.
Hollandalı efsane ilk karşılaşma sonrası ise şunları söylemişti:
Açık konuşmak gerekirse PSV'nin oynadığı oyundan keyif aldım. Ama Galatasaray'ın oyununu bu seviyeye yakıştıramadım. İzlediğim oyun beni şoke etti. Galatasaray'a yakışmıyor. Bence çok acil transfere ihtiyaçları var. Öyle belli ki şu anki kadro yeterli değil ve takviyeler yapılmalı.