Futbol Wesley Sneijder'den Galatasaray'a 'transfer' yorumu

Wesley Sneijder'den Galatasaray'a 'transfer' yorumu

Futbol

PSV'ye 5-1'lik skorla mağlup olarak tur şansını mucizelere bırakan Galatasaray'a bir yorum da eski yıldızı Wesley Sneijder'den geldi. Sneijder, maçın yayıncılarından RTL7'ye konuştu.

22 Temmuz 2021, Perşembe 10:21 Son Güncelleme:
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Açık konuşmak gerekirse PSV'nin oynadığı oyundan keyif aldım. Ama Galatasaray'ın oyununu bu seviyeye yakıştıramadım. İzlediğim oyun beni şoke etti. Galatasaray'a yakışmıyor.

Bence çok acil transfere ihtiyaçları var. Öyle belli ki şu anki kadro yeterli değil ve takviyeler yapılmalı.

Soru: PSV rövanş için endişelenmeli mi?

Sneijder: Bu hafta Galatasaray'da birçok gelişme olabilir.

https://www.instagram.com/p/B-F2psAlxIy/

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