Açık konuşmak gerekirse PSV'nin oynadığı oyundan keyif aldım. Ama Galatasaray'ın oyununu bu seviyeye yakıştıramadım. İzlediğim oyun beni şoke etti. Galatasaray'a yakışmıyor.
Futbol Wesley Sneijder'den Galatasaray'a 'transfer' yorumu
Bence çok acil transfere ihtiyaçları var. Öyle belli ki şu anki kadro yeterli değil ve takviyeler yapılmalı.
Soru: PSV rövanş için endişelenmeli mi?
Sneijder: Bu hafta Galatasaray'da birçok gelişme olabilir.
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