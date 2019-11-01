Rodney Sneijder, Hollanda basınına yaptığı açıklamada "Babam kansere yakalandı ama bu konu hakkında daha fazla bir şey söylemek istemiyorum. Böyle bir şeyi duyduğunuzda zaman sanki durmuş gibi geliyor. Moralimizi yüksek tutmaya çalışıyoruz, babam da şu anda mutlu. Hastalığıyla savaşacak ve biz onu destekleyeceğiz Sonunda her şey yoluna girecek" dedi.





Instagram hesabından ise geçen ay "Yaşlı adamım, dostum. Sana büyük saygı duyuyorum" yazarak babasının fotoğrafını paylaşmıştı.

Wesley Sneijder'in Rodney ve Jeffrey adında iki kardeşi var. Rodney 28, Wesley 35, Jeffrey ise 37 yaşında.