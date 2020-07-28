Magazin West-Kardashian evliliğinde sular durulmuyor: Kim arabada gözyaşlarına boğuldu

West-Kardashian evliliğinde sular durulmuyor: Kim arabada gözyaşlarına boğuldu

Magazin

West-Kardashian evliliğinde sular durulmuyor: Kim arabada gözyaşlarına boğuldu

Evliliklerinde yaşadıkları sorunlar sosyal medya paylaşımları sonucunda kamuya yansıyan Kim Kardashian-Kanye West çifti, tartışmalı açıklamaların ardından Wyoming'te ilk kez bir araya geldi. Magazin muhabirleri, çiftin bir araba içinde tartıştıklarını görüntüledi.

28 Temmuz 2020, Salı 14:23 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Fotoğraflarda Kardashian'ın ABD başkanlığına adaylığını koyan eşiyle konuşurken ağladığı görülüyor. 

The People dergisine konuşan Kim Kardashian'a yakın bir kaynak, "Kim çok duygusal ve yorulmuş durumda. Kanye çok canını yaktı. Ona sürekli ulaşmaya çalıştı ancak Kanye telefonlarını açmadı. Kim'i görmezden geliyor" dedi.

West, geçen hafta Twitter’da yaptığı açıklamalarda 1 yıldır Kim Kardashian’la boşanmaya çalıştığını yazıp, kısa süre içinde mesajını silmişti. West daha önce de başkanlık kampanyası için düzenlediği ilk mitingde eşinden kürtaj yaptırmasını istediğini söyleyip gözyaşlarına boğulmuştu.

Kardashian ertesi gün, West'in bipolar bozukluğu olduğunu ve pek çok kişinin bunu anlamasının "inanılmaz zor ve acı verici olduğunu" söyledi.

Bu Video
İlgini
Çekebilir
Yazarlarımızdan
Filiz Özkol
28 Temmuz 2020 günlük burç yorumları
Filiz Özkol
Elif Demirtaş Bilir
Zalimsin İstanbul!
Elif Demirtaş Bilir
Yasemin Candemir
ATM’den kartım kopyalandı, tüm param çalındı!
Yasemin Candemir
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Dan Bilzerian tatile çıktı