Fotoğraflarda Kardashian'ın ABD başkanlığına adaylığını koyan eşiyle konuşurken ağladığı görülüyor.

The People dergisine konuşan Kim Kardashian'a yakın bir kaynak, "Kim çok duygusal ve yorulmuş durumda. Kanye çok canını yaktı. Ona sürekli ulaşmaya çalıştı ancak Kanye telefonlarını açmadı. Kim'i görmezden geliyor" dedi.

West, geçen hafta Twitter’da yaptığı açıklamalarda 1 yıldır Kim Kardashian’la boşanmaya çalıştığını yazıp, kısa süre içinde mesajını silmişti. West daha önce de başkanlık kampanyası için düzenlediği ilk mitingde eşinden kürtaj yaptırmasını istediğini söyleyip gözyaşlarına boğulmuştu.

Kardashian ertesi gün, West'in bipolar bozukluğu olduğunu ve pek çok kişinin bunu anlamasının "inanılmaz zor ve acı verici olduğunu" söyledi.