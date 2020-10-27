Western Digital ve Dropbox, bulut altyapısının kurulumunu hızlandıracak

Dropbox, özel yapım çoklu exabyte depolama platformları için depolama temeli olarak hizmet veren Western Digital SMR HDD'lerle, 600 milyondan fazla çevrimiçi müşteri için verilerin dayanıklılığından ve hazır durumda bulunmasından ödün vermeksizin en düşük sahip olma maliyeti ile en yüksek depolama yoğunluklarının avantajlarını kullanarak stratejik yoluna devam ediyor.

Dropbox’da, mühendislikten sorumlu başkan yardımcısı olan Andrew Fong, “Depolama platformu geliştirmemizin çeşitli aşamalarında Western Digital ile yıllardır çalışıyoruz. Çevrimiçi araçlar ve servisler her zamankinden daha önemli, bu nedenle rekabeti sürdürmemize yardımcı olması için hızlı bir şekilde yenilik yapabilmemiz, işlevselliği genişletebilmemiz ve ölçeklendirmemiz gerekiyor. Maliyet tasarrufunu artırmak ve müşterilerimize daha da fazla değer sağlamak için bu yüksek kapasiteli 20TB’lık SMR sabit diskleri kullanmayı dört gözle bekliyoruz. Western Digital önemli bir stratejik iş ortağımız ve bulut altyapısı sınırlarını devamlı olarak birlikte zorlamaya can atıyoruz” diyor.

Kurumsal sabit disklerden sorumlu başkan yardımcısı Andrew Dorian da, “Dropbox, SMR'yi geniş ölçüde benimsemede bir öncüydü ve kararlılıkları kesinlikle karşılığını aldı. Sektördeki en yüksek kapasiteli sabit disklerin hızlı bir şekilde bulut altyapısında kullanılmasını sağlayarak erken davranmanın avantajını elde ettiler. Bulut servisleri, çevrimiçi depolama ve uzaktan iş birliği araçlarına yönelik artan müşteri talebini ölçeklendirmelerine ve bunlardan yararlanmalarına yardımcı olmak için Dropbox ile uzun vadeli ortaklığımıza devam etmekten mutluluk duyuyoruz” diyor.

Endüstrinin ilk 20 TB HDD'leri olan Ultrastar DC HC650, arttırılmış depolama yoğunluğu ve iyileştirilmiş güç verimliliği yoluyla dağıtık kurumsal ve bulut veri merkezleri için benzersiz bir toplam sahip olma maliyeti (TCO) sağlıyor. Sektördeki en yüksek kapasiteye sahip olan bulut ve kurumsal müşteriler, SMR HDD'lerin avantajlarını kabul ediyor ve verilerdeki muazzam büyümeyle başa çıkmak için teknolojiyi benimsiyorlar. Exabyte ölçeğindeki ihtiyaçlar ve veri merkezi ile ilişkili yatırım ve işletme maliyeti göz önünde bulundurulduğunda, TB başına daha düşük maliyet, daha fazla yoğunluk, düşük güç ve yüksek güvenilirlik açısından uzun vadeli değer, bilançoda da kazanç sağlanabilir.

Ultrastar DC HC650'de; endüstrinin ilk enerji destekli manyetik kayıt (EAMR) uygulaması, endüstrinin ilk üç aşamalı aktuator ve beşinci nesil HelioSeal teknolojisi dahil olmak üzere çeşitli tamamlayıcı teknoloji yenilikleri yer almaktadır.

Buna ek olarak Western Digital SMR HDD'ler, veri merkezlerinin etkin bir şekilde ölçeklenmesini sağlayan SMR HDD'lerin ve ZNS SSD'lerin sinerjilerini temel alan açık kaynaklı, standartlara dayalı bir girişim olan Zoned Storage'ın ayrılmaz bir parçası.