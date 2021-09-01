Western Digital, yeni nesil OptiNAND teknolojisini tanıttı

Üç aşamalı aktüatör (TSA) ve HelioSeal teknolojisi dahil olmak üzere sektörde ilk olan teknolojilerden yararlanan yeni sürücü mimarisine sahip ilk ürünler, plaka başına emsali olmayan 2,2 TB alan sunacak ve başarışı kanıtlanmış ePMR teknolojisinde kapasite kazanımlarını artıracak. Sektörde yeni bir dönüm noktası oluşturan Western Digital, belirli müşterilerine OptiNAND teknolojisine sahip yeni dokuz diskli, 20 TB ePMR flash ile geliştirilmiş sürücü örneklerini gönderdi.

Sürücü, iNAND’a yüklenen genişletilmiş meta verilerden yararlanan gelişmiş donanım yazılımı algoritmaları ile daha akıllı bir şekilde çalışıyor. Böylece, inç başına (TPI) daha fazla iz sağlayarak artan bir alan yoğunluğu sağlıyor.

Sürücü gecikmesi, daha az bitişik iz müdahalesi (ATI) yenilemeleri gerektirmeye ve yazma önbelleği etkin moddayken yazma önbelleğini temizleme ihtiyacını azaltmaya odaklanan donanım yazılımını kullanabilmek için önemli ve özel optimizasyonlarla iyileştirildi.

Acil güç kesintisi (EPO) senaryosu durumunda yaklaşık 50 kat daha fazla müşteri verisi saklı tutulabilir ve Western Digital’in dikey olarak entegre edilmiş tedarik, geliştirme, tasarım, test konusundaki benzersiz yetenekleri ve flash ile güçlendirilmiş sürücülerinin kalifikasyonu ile müşteriler, sürücünün güvenilirliğinden emin olabilir.

OptiNAND teknolojisine sahip flash ile güçlendirilmiş yeni sürücü mimarisi, şirketin sürücü ve depolama platformları portföyünde mevcut olacak. Aynı zamanda; zeka, güvenilirlik, kapasite ve pazara sunma süresi konularında daha fazla gelişme sunarak gelecekteki tasarımlar ve yenilikler için de bir baz görevi görecek. Şirket, bu yılın sonlarında pazarlara özel, amaca yönelik ürünleri duyurmaya başlayacak.