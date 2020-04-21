WhatsApp tarafından yayınlanan iOS için 2.20.50.25, Android için 2.20.133 sürüm numarasını taşıyan beta güncellemesiyle birlikte 4 kişiye kadar olan katılımcı sınırı, 8 kişiye yükseltildi.

Katılımcı sayısının (siz dahil) 8 kişiye kadar artırıldığı güncellemenin beta sürecinden ne zaman çıkıp tüm kullanıcılar için yayınlanacağı belli değil.



