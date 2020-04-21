WhatApp, sesli veya görüntülü grup görüşmelerindeki katılımcı sınırını genişletiyor
WhatsApp, nisan ayının ilk günlerinden itibaren bir çağrıda 4'ten fazla katılımcı eklemeye izin veren yeni bir özelliği test ediyordu. Uygulamaya gelecek güncellemeyle birlikte, grup çağrılarındaki kişi sınırı iki kat artacak.
21 Nisan 2020, Salı 11:59 Son Güncelleme:
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WhatsApp tarafından yayınlanan iOS için 2.20.50.25, Android için 2.20.133 sürüm numarasını taşıyan beta güncellemesiyle birlikte 4 kişiye kadar olan katılımcı sınırı, 8 kişiye yükseltildi.
Katılımcı sayısının (siz dahil) 8 kişiye kadar artırıldığı güncellemenin beta sürecinden ne zaman çıkıp tüm kullanıcılar için yayınlanacağı belli değil.