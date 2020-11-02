WhatsaApp’a bir süre sonra kaybolan mesajlar geliyor

Dissappearing Messages (Kaybolan Mesajlar) adlı yeni özellik sayesinde WhatsApp kullanıcıları attıkları mesajlar belli bir süre içinde kaybolacak. Wickr Me adlıanlık mesajlaşma uygulamasında halihazırda bulunan özellik, şimdi ise popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp’a da kısa bir süre sonra gelecek.

WhatsApp’ın web sitesinde süreli mesajlar ismiyle anılsa da söz konusu özellik henüz kullanıcıların hizmetine sunulmadı. WhatsApp’ın süreli mesajlar olarak isimlendirdiği yeni özelliğin iOS, Android, KaiOS ve web/masaüstü sürümlerine geleceği duyuruldu.

Süreli mesajlar sayesinde WhatsApp, kullanıcıların belli bir süre sonra kaybolan mesaj göndermesine hem bireysel sohbetlerde hem de grup sohbetlerinde izin verecek. Süreli mesajlar ya da kaybolan mesajlar varsayılan olarak açık gelmeyecek. Kullanıcıların bu sohbetleri seçmesi gerekecek.

WhatsApp’ın internet sitesinde yer alan açıklamalarda süreli mesajlar özelliği hakkındaki detaylar:

Bir kullanıcı yedi günlük süre içinde WhatsApp’ı açmazsa mesaj kaybolur. Ancak WhatsApp açılana kadar mesajın ön izlemesi bildirimlerde görünmeye devam edebilir.

Bir mesajı cevapladığınızda, cevaplanan mesaj alıntılanır. Süreli bir mesajı cevapladığınızda, alıntılanan metin yedi gün sonra da sohbette kalmaya devam edebilir.

Süreli mesajların devre dışı olduğu bir sohbete iletilen süreli mesajlar, iletildikleri sohbetten kaybolmazlar.

Kullanıcılar mesaj kaybolmadan önce yedekleme oluştururlarsa süreli mesaj yedeklemeye dâhil edilir. Süreli mesajlar, kullanıcılar yedeklemeyi geri yüklediğinde silinir.

WhatsApp, özellik hakkında ayrıca bazı uyarılarda da bulunuyor. Şirket, süreli mesajlar özelliğinin güvenilir kişilerle kullanılmasını gerektiğini hatırlatıyor: