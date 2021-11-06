WhatsApp 4 yeni özelliğini duyurdu: Artık çevrimdışı mesajlaşabileceksiniz
WhatsApp, masaüstü versiyonu için 4 yeni özelliğini duyurdu. Yapılacak olan güncellemeyle birlikte WhatsApp'ın uçtan uca şifreleme özelliği masaüstünde de faaliyete geçerken, kullanıcılar artık çevrimdışı mesajlaşabilecek.
06 Kasım 2021, Cumartesi 13:18 Son Güncelleme:
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WhatsApp, web versiyonu için uygulamaya geçecek dört yeni özelliğini duyurdu. WhatsApp’a gelen özellik ile birlikte uygulamaya masaüstünden girildiğinde fotoğrafın üzerine yazı yapıştırılıp fotoğraf düzenlenebilecek. Mobil versiyonda kullanılan bu özellik, ilk kez masaüstü versiyonda kullanıma sunuldu.
Artık çevrimdışı mesajlaşabileceksiniz
Uygulamaya gelen bir diğer özellik ise, kullanıcıların mesajlaşma sırasında konuşma metnine uygun olarak çıkartma önerisi alabilmesi oldu. Kişiler konuşmaları sırasında önerilen çıkartmayı seçerek daha hızlı yazışabilecek.
Bu özellikle beraber WhatsApp, masaüstü sürümünde gelen bağlantı linklerinin önizlemesini kullanıcılarına sunarken, kişilerin linke tıklamadan önce bilgi almasına olanak tanıyacak. Yani kullanıcılar artık çevrimdışıyken de mesaj gönderip, alabilecek.
WhatsApp’a gelen son özellik ise, mobil uygulamada gelen uçtan uca şifreleme yönteminin masaüstü versiyonda da faaliyete geçmesi olarak açıklandı.