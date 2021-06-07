WhatsApp, Android ’de doğrulama işlemlerini otomatik yapacak

WhatsApp, uygulamaya daha güvenli bir şekilde giriş yapmaya olanak tanıyan bu özelliğin ardından şirket doğrulama işlemlerini kolaylaştıracak bir yenilik geliştiriyor.

WABetaInfo’ya göre WhatsApp’ın Android beta sürümünde görülen 2.21.11.7 kodlu Hızlı Arama özelliği, uygulamadaki doğrulama aramasını otomatik hale getiriyor. Android ekosistemindeki WhatsApp kullanıcıları yeni özellik sayesinde, telefon numarasını girdikten sonra seçeceği doğrulama yöntemi ile kod girmek ya da gelecek aramayı beklemek zorunda kalmayacak.

WhatsApp ayrıca, her doğrulama işlemi için farklı bir telefon numarası kullanacak ve bu şekilde yeni doğrulama yönteminin suistimal edilmesi olanağını da engellemiş olacak.

WhatsApp Android beta testlerinde gün yüzüne çıkan yeni özellik, kullanıcının girdiği telefon numarasına bir arama gönderecek. Daha sonra bu arama, kullanıcı henüz yanıt vermeden önce sonlanacak. Söz konusu yenilik, tüm doğrulama işlemini birkaç saniye içinde tamamlama imkanı sunacak.

Hesap doğrulama işlemini oldukça kolaylaştıran yeni özellik için kullanıcı, arama geçmişinin WhatsApp tarafından izlenebilmesine izin vermek durumunda kalacak. Arama geçmişinin WhatsApp tarafından takip edilmesini istemeyen kişiler ise, SMS ya da çağrı alarak doğrulama yapmaya devam edecek.

Şirketin Hızlı Arama olarak adlı yeni özelliğini kullanıcılarına ne zaman sunacağı belli değil.



