WhatsApp, iOS’ten Android’e geçtiğinizde tüm sesli notlar, fotoğraflar ve konuşmalar dahil olmak üzere sohbet geçmişinizi beraberinizde getirme özelliğini ekliyor. Yeni özellikle birlikte WhatsApp içinde yer alan sohbet geçmişinizi Android ve iOS işletim sistemleri arasında paylaşabileceksiniz.

Yeni özellik, sohbet geçmişlerini internet üzerinden göndermek yerine fiziksel bir Lightning – USB-C kablosu kullanarak aktarıyor. Geçmişte iOS ve Android arasında aktarım yaptıysanız ve iki ayrı bulut yedeklemeniz varsa, yeni aktarım özelliği bunları tek bir sohbet geçmişinde birleştirmiyor. Bunun yerine WhatsApp, sohbet geçmişinizi taşımak için bu yeni yöntemi kullanıp ardından yedekleme yaptığınızda, mevcut yedeklerin üzerine yazılacağını söylüyor.

WhatsApp, yeni özelliğin ilk başta iPhone’dan Samsung’un yeni katlanabilir cihazlarına aktarımlara izin vereceğini ve önümüzdeki haftalarda Android 10 ve sonraki sürümleri çalıştıran Samsung cihazlarına aktarımlara izin vereceğini söyledi.



